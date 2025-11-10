Εξασθενεί η κακοκαιρία αλλά παραμένει μαζί μας: Πού θα χτυπήσει τις επόμενες ώρες – Προβλήματα στη Δυτική Ελλάδα

Η κακοκαιρία που έπληξε τις τελευταίες ώρες τη χώρα αποκλιμακώθηκε αλλά παραμένει μαζί μας.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Γιώργου Τσατραφύλλια τις επόμενες ώρες, κατά διαστήματα θα εκδηλωθούν ισχυρές καταιγίδες σε Αιτωλοακαρνανία, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Λευκάδα, Ηλεία, Μεσσηνία, ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Τα φαινόμενα θα συνεχίσουν να επηρεάζουν την Αττική μέχρι της 17.00 αλλά θα είναι εξασθενημένα.

Από το βράδυ και μέχρι αύριο (12/11) το μεσημέρι θα έχουμε ισχυρές καταιγίδες σε: Θράκη, βόρειο και ανατολικό Αιγαίο, Δωδεκάνησα.

Νωρίτερα καταιγίδα σάρωσε την Αττική, καθιστώντας τους δρόμους απροσπέλαστους.





Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από την Τροχαία Αττικής, τα σημαντικότερα προβλήματα από την εντοπίστηκαν στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά, ιδιαίτερα στην οδό ­Τζαβέλλα και Δεληγιώργη.



Σε αρκετά σημεία παρατηρήθηκαν υπερχειλίσεις φρεατίων. Στον λόφο του Στρέφη δημιουργήθηκαν περιμετρικά μικροί καταρράκτες, ενώ στο Παγκράτι οι δρόμοι έμοιαζαν με ποτάμια.

Προβλήματα προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση και οι ισχυροί άνεμοι, κατά τη διάρκεια της νύχτας στη δυτική Ελλάδα, ενώ πτώσεις δέντρων στη Θεσσαλονίκη και πλημμυρισμένα σπίτια, καταστήματα και καλλιέργειες σε Πρέβεζα και Βόνιτσα.

Απίστευτες ποσότητες νερού έπεσαν στην Κέρκυρα, ενώ έντονη ήταν η κακοκαιρία και σε Μεσσηνία – Αρκαδία αφού πέντε αυτοκίνητα εγκλωβίστηκαν.

Μεγαλόπολη: Δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση στη Μεγαλόπολη, όπου δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια και σημειώθηκαν πλημμύρες σε υπόγεια κατοικιών και καταστημάτων.

Ο ποταμός είχε φουσκώσει επικίνδυνα και τα νερά παρέσυραν φερτά υλικά πάνω στο δρόμο, ενώ αυτή την ώρα αν και η στάθμη του ποταμού έχει υποχωρήσει, ο κίνδυνος παραμένει, καθώς υπάρχει πρόβλεψη για νέα έντονα φαινόμενα από το μεσημέρι.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει δεχθεί δεκάδες κλήσεις για αντλήσεις υδάτων, ενώ καταγράφηκαν τουλάχιστον 20 πλημμυρισμένα υπόγεια μέσα στην πόλη της Μεγαλόπολης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δήμαρχος έχει υποβάλει αίτημα να κηρυχθεί η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Πλημμύρες στον αυτοκινητόδρομο Μορέα – Εγκλωβίστηκαν οι οδηγοί

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση στην Αρκαδία, όταν λίγα λεπτά μετά τις 8 το πρωί τα φράγματα απορροής στον αυτοκινητόδρομο Μορέα δεν κατάφεραν να συγκρατήσουν τον όγκο του νερού.

Πέντε οχήματα εγκλωβίστηκαν με αποτέλεσμα να χρειαστεί άμεση επέμβαση οδηγών και σωστικών συνεργείων. Μεταξύ των εγκλωβισμένων ήταν και μία έγκυος γυναίκα, η οποία διασώθηκε με ασφάλεια και μεταφέρθηκε προληπτικά στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας.

Βόνιτσα: Δύο άνθρωποι κινδύνεψαν από τα πλημμυρικά φαινόμενα

Δύο άνθρωποι κινδύνεψαν τη νύχτα στη Βόνιτσα και την Πάλαιρο λόγω των έντονων πλημμυρικών φαινομένων που έπληξαν την περιοχή. Όπως μετέδωσε ο ρεπόρτερ από τη Βόνιτσα, υπάρχει αυτή την ώρα πρόσκαιρη βελτίωση του καιρού, ωστόσο τα έντονα σύννεφα γύρω από την πόλη δείχνουν ότι τα φαινόμενα μπορεί να επανέλθουν μέσα στην ημέρα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η πρώτη επιχείρηση διάσωσης πραγματοποιήθηκε στην Πάλαιρο, όπου πλημμύρισε σπίτι και ένας ηλικιωμένος χρειάστηκε να απεγκλωβιστεί – το νερό είχε φτάσει σε ύψος άνω του 1,5 μέτρου.

Η δεύτερη επιχείρηση έγινε σε εργοτάξιο κοντά στη Βόνιτσα, όπου ο φύλακας παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά. Χάρη στην άμεση κινητοποίηση πυροσβεστών και εργαζομένων, ο άνδρας διασώθηκε σώος.

Η έντονη βροχόπτωση, διάρκειας περίπου πέντε ωρών, προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε δρόμους, αυλές και επιχειρήσεις. Ιδιαίτερα στον οικισμό Μοναστηράκι, σημειώθηκαν καθιζήσεις του οδοστρώματος και ζημιές σε γέφυρες, σύμφωνα με τον δήμαρχο της περιοχής.

Την ίδια ώρα, η Βόνιτσα παραμένει χωρίς νερό, καθώς υπέστη σοβαρή βλάβη ο κεντρικός αγωγός ύδρευσης. Τα συνεργεία εργάζονται για την αποκατάσταση, ωστόσο η παροχή αναμένεται να επανέλθει το πρωί της Δευτέρας.

Προβλήματα από την κακοκαιρία αναφέρθηκαν επίσης στην Πρέβεζα και στη Φιλιππιάδα, όπου πλημμύρισαν δρόμοι και υπόγειοι χώροι.

Κέρκυρα: Υπερχείλισε το ποτάμι στον Ποταμό

Ισχυρές βροχοπτώσεις πλήττουν από το πρωί την Κέρκυρα, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στην περιοχή Ποταμός, όπου ο ομώνυμος ποταμός υπερχείλισε σε αρκετά σημεία, καθιστώντας δρόμους αδιάβατους.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχθηκε δέκα κλήσεις για αντλήσεις υδάτων και περίπου πέντε για κοπή κλαδιών δέντρων που είχαν κλείσει τμήματα του οδικού δικτύου. Επιπλέον, σημειώθηκαν μικρές διακοπές ρεύματος λόγω της έντονης κεραυνικής δραστηριότητας τη νύχτα.

Οι κάτοικοι της περιοχής εκφράζουν φόβους για νέα πλημμυρικά φαινόμενα, καθώς η βροχή ξεκίνησε εκ νέου με μεγάλη ένταση.

Έκτακτο δελτίο καιρού από την ΕΜΥ

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) επικαιροποίησε το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού με α.α. 19, το οποίο εκδόθηκε την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Κατά τη διάρκεια του επόμενου 24ώρου, αναμένονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται από έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα και πιθανώς χαλαζοπτώσεις.

Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά

β. μέχρι αργά το απόγευμα στη δυτική Πελοπόννησο καθώς και στα νότια τμήματα της ανατολικής Πελοποννήσου

γ. στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία

δ. από νωρίς το απόγευμα στη Θράκη

ε. στην Αττική έως και το απόγευμα.

2. Την Τρίτη (11-11-25)

α. μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες στη Θράκη

β. από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι και το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

