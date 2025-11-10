Μεγάλα προβλήματα στη Δυτική Ελλάδα από την κακοκαιρία – Εγκλωβίστηκαν οδηγοί στην εθνική Καλάματας-Τρίπολης (videos)

Μεγάλα προβλήματα στη Δυτική Ελλάδα προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας, και συνοδεύτηκε από ισχυρούς ανέμους ενώ δεκάδες κλήσεις δέχθηκε η πυροσβεστική για πτώσεις δέντρων και αντλήσεις υδάτων.

Λόγω της κακοκαιρίας σε περιοχές της Αρκαδίας και της Μεσσηνίας προκλήθηκαν προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο, Κορίνθου – Τρίπολης – Καλαμάτας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Αστυνομία, έκλεισε για λίγη ώρα ο αυτοκινητόδρομος στο ύψος της περιοχής, Παραδείσια, της Αρκαδίας, μέχρι να αποκατασταθούν τα προβλήματα ωστόσο πλέον η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται κανονικά.

Οπως αναφέρει η ΕΡΤ ένα ρέμα το οποίο βρίσκεται παράλληλα με τον δρόμο υπερχείλισε με συνέπεια να πλημμυρίσει το οδόστρωμα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, του αυτοκινητόδρομου.

Η κινητοποίηση στο σημείο ήταν μεγάλη, καθώς κάποια αυτοκίνητα με τους οδηγούς τους είχαν εγκλωβιστεί μέσα στα νερά και στην περιοχή έσπευσαν ασθενοφόρα, πυροσβεστική, αλλά και η Τροχαία.

Οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας βρίσκονται σε συναγερμό, ενώ οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή σε σημεία με συσσώρευση υδάτων.

Παράλληλα με απόφαση του Δημάρχου Μεγαλόπολης Κωνσταντίνου Μιχόπουλου, τα σχολεία της Μεγαλόπολης θα παραμείνουν κλειστά λόγω της κακοκαιρίας για σήμερα Δευτέρα (10.11.2025).

Πτώσεις δέντρων στη Θεσσαλονίκη

Πτώσεις δέντρων σημειώθηκαν τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη, όπου καταγράφηκε βροχόπτωση η οποία συνοδεύτηκε από έντονη κεραυνική δραστηριότητα.

Η Πυροσβεστική κλήθηκε στην οδό Αρμενοπούλου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και στην περιοχή του Ντεπώ, ανατολικά της πόλης.

Από τις πτώσεις των δέντρων προκλήθηκαν ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Προβλήματα και σε Φιλιππιάδα, Βόνιτσα και Πρέβεζα

Να σημειωθεί ότι ισχυρές βροχές και καταιγίδες εκδηλώθηκαν το βράδυ της Κυριακής (9.11.2025) και στην Ήπειρο, στην Αιτωλοακαρνανία και σε νησιά του Ιονίου.

Σοβαρά ήταν τα προβλήματα από τις βροχές στην Ήπειρο, προκαλώντας προβλήματα σε Πρέβεζα, Φιλιππιάδα και Βόνιτσα.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης στην Πρέβεζα πολλοί δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια ενώ σε αρκετές περιπτώσεις χρειάστηκε να παρέμβει η Πυροσβεστική για την άντληση υδάτων από υπόγεια και ημιυπόγεια.

Ο κεντρικός δρόμος στην Παλαιά Φιλιππιάδα πλημμύρισε και χρειάστηκαν μηχανήματα του Δήμου Ζηρού, προκειμένου να απομακρυνθεί το νερό και να αποκατασταθεί η κυκλοφορία.

Από την κακοκαιρία δεν έμεινε αλώβητη η Λακωνία όπου επίσης πλημμύρισαν δρόμοι ενώ ένα τοιχίο κατέρρευσε στην Κέρκυρα και έπεσε πάνω σε σταθμευμένο όχημα.

Η ιδιοκτήτρια του οχήματος είχε παρκάρει μόλις μισή ώρα πριν την κατάρρευση και ευτυχώς δεν βρισκόταν μέσα τη στιγμή του συμβάντος. «Η γυναίκα ήταν σε απόγνωση, καθώς το αυτοκίνητο ήταν σχεδόν καινούργιο, λιγότερο από δύο ετών, και ακόμη δεν το είχε ξεχρεώσει», ανέφερε ο ρεπόρτερ της ΕΡΤ.

