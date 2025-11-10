search
ΕΛΛΑΔΑ

10.11.2025 07:24

Κακοκαιρία: Προβλήματα σε Πρέβεζα, Βόνιτσα και Ιόνιο από τις ισχυρές βροχές – Πλημμύρισαν υπόγεια, έπεσαν δέντρα (videos)

Την Ήπειρο, την Αιτωλοακαρνανία και τα νησιά του Ιονίου χτύπησε το βράδυ της Κυριακής (9/11) η κακοκαιρία, με τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες να προκαλούν αρκετά προβλήματα.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης στην Πρέβεζα πολλοί δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις χρειάστηκε να παρέμβει η Πυροσβεστική για την άντληση υδάτων από υπόγεια και ημιυπόγεια. Κάτοικοι καταγγέλλουν ότι οι σχάρες από τα φρεάτια ήταν βουλωμένα.

Ο κεντρικός δρόμος στην Παλαιά Φιλιππιάδα πλημμύρισε και χρειάστηκαν μηχανήματα του Δήμου Ζηρού, προκειμένου να απομακρυνθεί το νερό και να αποκατασταθεί η κυκλοφορία.

Παράλληλα, αντλήσεις υδάτων έγιναν επίσης στην Αμμουδιά και στην Φιλιππιάδα, ενώ σε έξι περιπτώσεις χρειάστηκε να απομακρυνθούν δέντρα που έπεσαν από τους ισχυρούς ανέμους.

Η Ήπειρος επίσης δέχθηκε «βροχή» από αστραπές και βροντές για περισσότερες από πέντε ώρες.

Ισχυρές καταιγίδες τέλος έπληξαν και τα νησιά του Ιονίου.

Πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες

Η ΕΜΥ προχώρησε σε επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου και προβλέπει πως τη Δευτέρα (10/11), κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν:

α. μέχρι και το μεσημέρι στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά
β. μέχρι αργά το απόγευμα στη δυτική Πελοπόννησο
γ. στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία
δ. από το απόγευμα στη Θράκη.

Την Τρίτη (11/11) μέχρι το μεσημέρι στη Θράκη, τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

