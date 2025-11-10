search
ΔΕΥΤΕΡΑ 10.11.2025 11:30
10.11.2025 07:05

Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Αθήνα – Έκλεισε η Σοφοκλέους

10.11.2025 07:05
Φωτογραφία αρχείου

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Δευτέρας (10.11.2025) στην Πυροσβεστική, όταν κάτω από άγνωστε συνθήκες ξέσπασε φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Σοφοκλέους στο κέντρο της Αθήνας.

Για την κατάσβεση της φωτιάς έσπευσαν 12 πυροσβέστες με έξι οχήματα, ενώ σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, δεν υπάρχει κίνδυνος για τα γειτονικά κτίρια.

Λόγω του περιστατικού, η κυκλοφορία των οχημάτων στη Σοφοκλέους διακόπηκε προσωρινά από το ύψος της οδού Αθηνάς.

