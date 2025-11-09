Βορίζια: Προφυλακίστηκαν τα τρία αδέλφια Φραγκιαδάκη

Αν και επρόκειτο να απολογηθούν αύριο, Δευτέρα, τα τρία αδέλφια Φραγκιαδάκη προφυλακίστηκαν για το μακελειό στα Βορίζια.

Σε μια απρόσμενη εξέλιξη, η ανακρίτρια μετέβη στο Αστυνομικό Μέγαρο του Ηρακλείου όπου κρατούνται και μετά από την απολογία τους, αποφασίστηκε η προφυλάκισή τους. Έτσι έφτασαν τα 5 τα μέλη της οικογένειας που έχουν προφυλακιστεί.

Εν τω μεταξύ, συνεχίζονται οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στο μακελειό στα Βορίζια.

Το πρωί της Κυριακής, ομάδα της ΕΚΑΜ «σάρωσε» τον Ψηλορείτη για να εντοπίσει τα όπλα που χρησιμοποίησαν οι εμπλεκόμενοι στο αιματηρό περιστατικό που άφησε πίσω δύο νεκρούς και τεράστιο φόβο.

Επίσης, φαίνεται να βρίσκεται πολύ κοντά στο να ανακαλύψει ποιος έδωσε την εντολή για την τοποθέτηση βόμβας στο υπό κατασκευή σπίτι των Φραγκιαδάκηδων, που πυροδότησε το μακελειό της περασμένης εβδομάδας.

Στο μεταξύ, παρά το γεγονός ότι σήμερα συμπληρώνονταν 9 ημέρες από το μακελειό, δεν τελέστηκαν μνημόσυνα από τις δύο οικογένειες, ούτε για τον 39χρονο Φανούρη Καργάκη ούτε για την 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη. Ο ιερέας του χωριού στο κήρυγμά του κάλεσε τους συγχωριανούς του να έχουν σύνεση και ηρεμία. «Να επικρατήσει η ειρήνη έναντι της βιαιότητας. Σας καλούμε όλους σε συμπόρευση με αυτοκριτική και αυτοσυγκράτηση, να πορεύεστε στον αγώνα της ζωής ειρηνικά», είπε ο ιερέας Ιωάννης Γιαννουλάκης.

Πάντως αύριο, Δευτέρα, τα σχολεία στα Βορίζια θα ανοίξουν για πρώτη φορά μετά το μακελειό, σηματοδοτώντας την επιστροφή στην κανονικότητα.

Αύριο, αναμένεται επίσης να απολογηθούν και ο γαμπρός του Φανούρη Καργάκη που καταγράφηκε σε βίντεο να πυροβολεί με Καλάσνικοφ το μοιραίο Σάββατο, αλλά και τα τέσσερα αδέλφια Φραγκιαδάκη που έχουν συλληφθεί για την υπόθεση.

