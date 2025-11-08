search
ΣΑΒΒΑΤΟ 08.11.2025
08.11.2025

Μακελειό στα Βορίζια: Κοντά στην ταυτοποίηση του εντολέα και του κατασκευαστή της βόμβας οι Αρχές – Συνεχίζονται οι έρευνες για τα όπλα

08.11.2025 21:19
Κοντά στην ταυτοποίηση τόσο του εντολέα, όσο και του κατασκευαστή της βόμβας που οδήγησε στο μακελειό στα Βορίζια βρίσκονται οι Αρχές σύμφωνα με πληροφορίες.

Σύμφωνα με το Mega, η αστυνομία τοποθετεί τα τελευταία κομμάτια του παζλ της υπόθεσης και όπως αναφέρθηκε στο ρεπορτάζ, οι αρχές γνωρίζουν ποιος είναι ο φυσικός αυτουργός, το άτομο που τοποθέτησε τον εκρηκτικό μηχανισμό στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη. Συγκεκριμένα, φαίνεται να είναι μέλος της οικογένειας Καργάκη. Οι αστυνομικοί διαθέτουν συγκεκριμένα στοιχεία που οδηγούν την έρευνά τους στον φυσικό αυτουργό, που τεκμηριώνουν την εμπλοκή συγκεκριμένου ατόμου ως βομβιστή.

Να σημειωθεί ότι οι έρευνες των αρχών για την έκρηξη στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη στα Βορίζια επεκτάθηκαν τις τελευταίες ώρες και στις φυλακές Αλικαρνασσού.

Στο πλαίσιο αυτό μετήχθησαν κάτω από άκρα μυστικότητα στην αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου και εξετάζονται τρία μέλη της οικογένειας Καργάκη, που είναι κρατούμενοι για ζωοκλοπές, και άλλα δύο άτομα επίσης τρόφιμοι των φυλακών. Οι μεταγωγές έγιναν συνοδεία βαριά οπλισμένων αστυνομικών της ΕΚΑΜ.

Παράλληλα με τις έρευνες για την έκρηξη στο σπίτι του μέλους της οικογένειας Φραγκιαδάκη, οι αρχές προσπαθούν επίσης να εντοπίσουν τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στις δυο δολοφονίες, ώστε να καταλήξουν στα πρόσωπα που έριξαν τις φονικές σφαίρες.

Υπάρχουν μαρτυρίες που μας βοηθούν να ξεκαθαρίσει η κατάσταση, χωρίς όμως να ξέρουμε ακριβώς το ρόλο του κάθε εμπλεκόμενου, ανέφερε στο ΕΡΤnews η εκπρόσωπος της Τύπου της ΕΛ.ΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου.

Άνδρες της ΕΚΑΜ, της ΟΠΚΕ και άλλων υπηρεσιών συνεχίζουν εντατικά τις έρευνες για την ανεύρεση του οπλισμού που χρησιμοποιήθηκε στο μακελειό, στην ευρύτερη περιοχή ακόμα και στα βουνά.

