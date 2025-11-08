Βόλος: Συνελήφθη λιμενικός για ερωτικές πράξεις με ανηλίκους Ρομά έναντι χρηματικής αμοιβής

Στη σύλληψη ενός λιμενικού που φέρεται να είχε ερωτικές επαφές με ανήλικους έναντι αμοιβής προχώρησαν την Παρασκευή στελέχη της υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛΑΣ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στους «Αδιάφθορους» έφθασαν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο εν λόγω λιμενικός εμφανιζόταν να προσεγγίζει ανήλικα παιδιά Ρομά και να τους δίνει χρήματα προκειμένου να υποκύψουν στις ορέξεις του.

Ακολούθησε έρευνα με αποτέλεσμα ο κατηγορούμενος να εντοπιστεί σήμερα στον Βόλο και να συλληφθεί. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για γενετήσιες πράξεις με ανηλίκους με αμοιβή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί εξέτασαν κάποια από τα ανήλικα θύματά του τα οποία και αποκάλυψαν την δράση του.

Διαβάστε επίσης:

Πάτρα: Οπλοφορούσε έξω από μπαρ – Έρευνα της αστυνομίας στο σπίτι του

Μακελειό στα Βορίζια: Αρνείται κάθε εμπλοκή ο έγκλειστος γαμπρός του 39χρονου νεκρού – Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των όπλων και τον ηθικό αυτουργό της βόμβας

Θεσσαλονίκη: 26 σακούλες με μπάζα θα άδειαζε 31χρονος που συνελήφθη για ρίψη ογκωδών απορριμμάτων σε δημόσιο χώρο (Photos)