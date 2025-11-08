search
ΣΑΒΒΑΤΟ 08.11.2025 21:09
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.11.2025 20:13

Βόλος: Συνελήφθη λιμενικός για ερωτικές πράξεις με ανηλίκους Ρομά έναντι χρηματικής αμοιβής

08.11.2025 20:13
sillipsi_xeiropedes

Στη σύλληψη ενός λιμενικού που φέρεται να είχε ερωτικές επαφές με ανήλικους έναντι αμοιβής προχώρησαν την Παρασκευή στελέχη της υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛΑΣ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στους «Αδιάφθορους» έφθασαν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο εν λόγω λιμενικός εμφανιζόταν να προσεγγίζει ανήλικα παιδιά Ρομά και να τους δίνει χρήματα προκειμένου να υποκύψουν στις ορέξεις του.

Ακολούθησε έρευνα με αποτέλεσμα ο κατηγορούμενος να εντοπιστεί σήμερα στον Βόλο και να συλληφθεί. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για γενετήσιες πράξεις με ανηλίκους με αμοιβή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί εξέτασαν κάποια από τα ανήλικα θύματά του τα οποία και αποκάλυψαν την δράση του.

Διαβάστε επίσης:

Πάτρα: Οπλοφορούσε έξω από μπαρ – Έρευνα της αστυνομίας στο σπίτι του

Μακελειό στα Βορίζια: Αρνείται κάθε εμπλοκή ο έγκλειστος γαμπρός του 39χρονου νεκρού – Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των όπλων και τον ηθικό αυτουργό της βόμβας

Θεσσαλονίκη: 26 σακούλες με μπάζα θα άδειαζε 31χρονος που συνελήφθη για ρίψη ογκωδών απορριμμάτων σε δημόσιο χώρο (Photos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kede1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απίστευτες σκηνές στο συνέδριο της ΚΕΔΕ: Η ΝΔ δεν ήθελε ονομαστική ψηφοφορία και παραλίγο να πέσει… ξύλο (Video)

tzokovic-2352
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νόβακ Τζόκοβιτς: Κέρδισε το «δικό του» τουρνουά στο ΟΑΚΑ

sillipsi_xeiropedes
ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Συνελήφθη λιμενικός για ερωτικές πράξεις με ανηλίκους Ρομά έναντι χρηματικής αμοιβής

lavrov_1908_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Λαβρόφ: «Η εντολή Πούτιν για πυρηνικές δοκιμές είναι υπό υλοποίηση»

panetolikos1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναιτωλικός-ΑΕΛ 3-0: Νίκη οκτάδας για την ομάδα του Αγρινίου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
fisiko_aerio_simfonia_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το γεωπολιτικό παιχνίδι πίσω από τα πανηγύρια: Τι σημαίνει η συμφωνία για το αμερικανικό LNG και η πραγματική επίδραση για την Ελλάδα

para pente
MEDIA

«Όταν το Παρά 5 ξεκινά… 20 χρόνια μετά!» - Το βίντεο του Καπουτζίδη από τα γυρίσματα του επετειακού reunion

vyzantino mouseio
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Καρατομήθηκε» από τη Μενδώνη η γενική διευθύντρια του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου

astynomikoi kriti- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Aνώγεια: Όταν υπογράφτηκε, πριν 20 χρόνια, διακήρυξη κατά της οπλοφορίας- οπλοχρησίας

peletidis-trapezes-23
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Πελετίδης ξήλωσε πινακίδες τραπεζών από σχολεία και η κυβέρνηση ενοχλήθηκε

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 08.11.2025 21:08
kede1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απίστευτες σκηνές στο συνέδριο της ΚΕΔΕ: Η ΝΔ δεν ήθελε ονομαστική ψηφοφορία και παραλίγο να πέσει… ξύλο (Video)

tzokovic-2352
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νόβακ Τζόκοβιτς: Κέρδισε το «δικό του» τουρνουά στο ΟΑΚΑ

sillipsi_xeiropedes
ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Συνελήφθη λιμενικός για ερωτικές πράξεις με ανηλίκους Ρομά έναντι χρηματικής αμοιβής

1 / 3