search
ΚΥΡΙΑΚΗ 09.11.2025 14:12
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.11.2025 11:06

Mακελειό στα Βορίζια: Ακόμη και σε τάφους ψάχνει η ΕΛ.ΑΣ. τα όπλα – Τα «εξαφάνισαν» γυναίκες και παιδιά, λένε μαρτυρίες

09.11.2025 11:06
vorizia-2222-1

Ακόμη και ανοιχτούς τάφους, σε νεκροταφεία και γειτονικών χωριών, ψάχνει η ΕΛ.ΑΣ. τα όπλα του μακελειού στα Βορίζια.

Αυτό που προβληματίζει τις Αρχές είναι το γεγονός πως δεν έχει εντοπιστεί κανένα από αυτά, με τις μαρτυρίες να αναφέρουν πως αμέσως μετά την αιματηρή συμπλοκή γυναίκες και παιδιά έσπευσαν να «καθαρίσουν» τη σκηνή του εγκλήματος!

Στο μεταξύ, σε καλό δρόμο φαίνεται πως συνεχίζεται η παράλληλη έρευνα για τον εκρηκτικό μηχανισμό που πυροδότησε το …φυτίλι του μακελειού.

Κοντά στον εντολέα και τον κατασκευαστή της βόμβας οι Αρχές

Η αστυνομία βρίσκεται κοντά στην ταυτοποίηση του φυσικού αυτουργού που τοποθέτησε τον εκρηκτικό μηχανισμό στο σπίτι του 27χρονου μέλους της οικογένειας Φραγκιαδάκη, γεγονός που πυροδότησε την αιματηρή σύγκρουση μεταξύ των δύο οικογενειών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο δράστης ανήκει στην οικογένεια Καργάκη. Οι Αρχές έχουν ήδη στοιχεία που τον συνδέουν τόσο με το έγκλημα όσο και με τις φυλακές Αλικαρνασσού, όπου κρατούνται άλλα μέλη της ίδιας οικογένειας.

Υπενθυμίζεται πως χθες Σάββατο οδηγήθηκαν στην αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου, κάτω από άκρα μυστικότητα, μέλη της οικογένειας Καργάκη, που είναι κρατούμενοι για ζωοκλοπές, και άλλα δύο άτομα επίσης τρόφιμοι των φυλακών προκειμένου να καταθέσουν, ωστόσο αρνήθηκαν κάθε εμπλοκή στην υπόθεση.

Ο κατασκευαστής της βόμβας πιθανόν προέρχεται από διαφορετική οικογένεια που κατοικεί σε κοντινό χωριό στα Βορίζια και δεν έχει άμεση σχέση με το αιματηρό επεισόδιο. Μέλη αυτής της οικογένειας έχουν κατηγορηθεί στο παρελθόν για ανάλογες ενέργειες, ενώ ο φερόμενος ηθικός αυτουργός φέρεται να είχε επαφή με μέλη της οικογένειας Καργάκη πριν την έκρηξη.

Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η εντολή για την τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού να δόθηκε από μέσα από τις φυλακές Αλικαρνασσού και συγκεκριμένα από τα κινητά τηλέφωνα που εντόπισαν άνδρες των ΕΚΑΜ κατά την έφοδό τους στο σωφρονιστικό κατάστημα.

Διαβάστε επίσης:

Γλυφάδα: Πέθανε η 69χρονη που είχε δεχθεί επίθεση με πέτρα από 38χρονο άστεγο

Καθηγητής Ηarvard για Βορίζια: «Δε θα βρεθεί λύση αν αντιμετωπιστεί ως κοινό έγκλημα» – «Κλειδί» τα σεβάσμια πρόσωπα της κοινότητας

Καιρός: Καταιγίδες, βροχές αλλά και υψηλές θερμοκρασίες – Πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
metro_thessaloniki_3012_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό Θεσσαλονίκης: Κλείνει από αύριο για έναν μήνα – Ταλαιπωρία και φόβοι για την τήρηση του χρονοδιαγράμματος

gallia_astunomia
ΚΟΣΜΟΣ

Μασσαλία: Νεκρός 47χρονος πορτιέρης έξω από μπαρ μετά από επίθεση με μαχαίρι από πελάτη

hamas_new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Χαμάς ανακοίνωσε πως οι μαχητές της που κρύβονται δεν θα παραδοθούν – Ζητά εναλλακτική από τους μεσολαβητές

festival1
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Μικρό ημερολόγιο

aerodromio (1)
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Χάος λόγω του shutdown στα αεροδρόμια – Ακυρώθηκαν πάνω από 1.000 πτήσεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις
soi soy nea sezon – new
MEDIA

Τηλεθέαση: «Άχαστο» το «Σόι σου» για 2η εβδομάδα - ...Σάρωσαν «Χαμπέοι» και «Τριαντάφυλλοι» στην prime time

fisiko_aerio_simfonia_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το γεωπολιτικό παιχνίδι πίσω από τα πανηγύρια: Τι σημαίνει η συμφωνία για το αμερικανικό LNG και η πραγματική επίδραση για την Ελλάδα

astynomikoi kriti- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Aνώγεια: Όταν υπογράφτηκε, πριν 20 χρόνια, διακήρυξη κατά της οπλοφορίας- οπλοχρησίας

para pente
MEDIA

«Όταν το Παρά 5 ξεκινά… 20 χρόνια μετά!» - Το βίντεο του Καπουτζίδη από τα γυρίσματα του επετειακού reunion

tzokovic-2352
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Συγκινημένος ο Τζόκοβιτς για την αγάπη που παίρνει από τους Έλληνες – Τι είπε για Τσιτσιπά και Σάκκαρη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 09.11.2025 14:11
metro_thessaloniki_3012_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό Θεσσαλονίκης: Κλείνει από αύριο για έναν μήνα – Ταλαιπωρία και φόβοι για την τήρηση του χρονοδιαγράμματος

gallia_astunomia
ΚΟΣΜΟΣ

Μασσαλία: Νεκρός 47χρονος πορτιέρης έξω από μπαρ μετά από επίθεση με μαχαίρι από πελάτη

hamas_new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Χαμάς ανακοίνωσε πως οι μαχητές της που κρύβονται δεν θα παραδοθούν – Ζητά εναλλακτική από τους μεσολαβητές

1 / 3