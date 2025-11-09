Mακελειό στα Βορίζια: Ακόμη και σε τάφους ψάχνει η ΕΛ.ΑΣ. τα όπλα – Τα «εξαφάνισαν» γυναίκες και παιδιά, λένε μαρτυρίες

Ακόμη και ανοιχτούς τάφους, σε νεκροταφεία και γειτονικών χωριών, ψάχνει η ΕΛ.ΑΣ. τα όπλα του μακελειού στα Βορίζια.

Αυτό που προβληματίζει τις Αρχές είναι το γεγονός πως δεν έχει εντοπιστεί κανένα από αυτά, με τις μαρτυρίες να αναφέρουν πως αμέσως μετά την αιματηρή συμπλοκή γυναίκες και παιδιά έσπευσαν να «καθαρίσουν» τη σκηνή του εγκλήματος!

Στο μεταξύ, σε καλό δρόμο φαίνεται πως συνεχίζεται η παράλληλη έρευνα για τον εκρηκτικό μηχανισμό που πυροδότησε το …φυτίλι του μακελειού.

Κοντά στον εντολέα και τον κατασκευαστή της βόμβας οι Αρχές

Η αστυνομία βρίσκεται κοντά στην ταυτοποίηση του φυσικού αυτουργού που τοποθέτησε τον εκρηκτικό μηχανισμό στο σπίτι του 27χρονου μέλους της οικογένειας Φραγκιαδάκη, γεγονός που πυροδότησε την αιματηρή σύγκρουση μεταξύ των δύο οικογενειών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο δράστης ανήκει στην οικογένεια Καργάκη. Οι Αρχές έχουν ήδη στοιχεία που τον συνδέουν τόσο με το έγκλημα όσο και με τις φυλακές Αλικαρνασσού, όπου κρατούνται άλλα μέλη της ίδιας οικογένειας.

Υπενθυμίζεται πως χθες Σάββατο οδηγήθηκαν στην αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου, κάτω από άκρα μυστικότητα, μέλη της οικογένειας Καργάκη, που είναι κρατούμενοι για ζωοκλοπές, και άλλα δύο άτομα επίσης τρόφιμοι των φυλακών προκειμένου να καταθέσουν, ωστόσο αρνήθηκαν κάθε εμπλοκή στην υπόθεση.

Ο κατασκευαστής της βόμβας πιθανόν προέρχεται από διαφορετική οικογένεια που κατοικεί σε κοντινό χωριό στα Βορίζια και δεν έχει άμεση σχέση με το αιματηρό επεισόδιο. Μέλη αυτής της οικογένειας έχουν κατηγορηθεί στο παρελθόν για ανάλογες ενέργειες, ενώ ο φερόμενος ηθικός αυτουργός φέρεται να είχε επαφή με μέλη της οικογένειας Καργάκη πριν την έκρηξη.

Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η εντολή για την τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού να δόθηκε από μέσα από τις φυλακές Αλικαρνασσού και συγκεκριμένα από τα κινητά τηλέφωνα που εντόπισαν άνδρες των ΕΚΑΜ κατά την έφοδό τους στο σωφρονιστικό κατάστημα.

