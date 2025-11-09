Καιρός: Καταιγίδες, βροχές αλλά και υψηλές θερμοκρασίες – Πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία

Κυριακή με … μικτό καιρό η σημερινή. Και υδράργυρο σε υψηλά επίπεδα για την εποχή, αλλά και… χειμωνιάτικα προεόρτια, με καταιγίδες και βροχοπτώσεις.

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) αναμένονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά, κυρίως μέχρι το μεσημέρι και εκ νέου από το βράδυ.

Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν νεφώσεις, κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στη ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι-νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 20 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 21 με 24 βαθμούς Κελσίου.

