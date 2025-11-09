search
ΚΥΡΙΑΚΗ 09.11.2025 10:33
09.11.2025 06:55

Καιρός: Καταιγίδες, βροχές αλλά και υψηλές θερμοκρασίες – Πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία

09.11.2025 06:55
vrohi auhna

Κυριακή με … μικτό καιρό η σημερινή. Και υδράργυρο σε υψηλά επίπεδα για την εποχή, αλλά και… χειμωνιάτικα προεόρτια, με καταιγίδες και βροχοπτώσεις.

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) αναμένονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά, κυρίως μέχρι το μεσημέρι και εκ νέου από το βράδυ.

Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν νεφώσεις, κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στη ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι-νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 20 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 21 με 24 βαθμούς Κελσίου.

provato
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπομονή από τους αγρότες ζητά ο Κέλλας: Τέλη Νοέμβρη η βασική ενίσχυση ύψους περίπου 600 εκατομμυρίων

mitsotakis 771- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης… στα δύο: Ικανοποίηση για τα ενεργειακά, προβληματισμός για την Κρήτη – «Δεν είναι “μαγκιά” να πυροβολείς»

philippines (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Φιλιππίνες: Ένα εκατομμύριο άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους εν όψει του υπερτυφώνα Φουνγκ-γουόνγκ (Video)

LAVROV
ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Είμαι έτοιμος να συναντηθώ με τον Ρούμπιο, δηλώνει ο Λαβρόφ – «Τα συμφέροντα της Ρωσίας θα πρέπει να ληφθούν υπόψη»

O Mαττέο Ρέντσι ζητά ...να ξανανοίξουν βιομηχανίες και σχολεία πριν τις 12 Απριλίου - Media
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στον Μαραθώνιο ο Ματέο Ρέντσι: Ο στόχος, η ευχή και η… μάχη στις Βρυξέλλες

soi soy nea sezon – new
MEDIA

Τηλεθέαση: «Άχαστο» το «Σόι σου» για 2η εβδομάδα - ...Σάρωσαν «Χαμπέοι» και «Τριαντάφυλλοι» στην prime time

fisiko_aerio_simfonia_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το γεωπολιτικό παιχνίδι πίσω από τα πανηγύρια: Τι σημαίνει η συμφωνία για το αμερικανικό LNG και η πραγματική επίδραση για την Ελλάδα

astynomikoi kriti- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Aνώγεια: Όταν υπογράφτηκε, πριν 20 χρόνια, διακήρυξη κατά της οπλοφορίας- οπλοχρησίας

para pente
MEDIA

«Όταν το Παρά 5 ξεκινά… 20 χρόνια μετά!» - Το βίντεο του Καπουτζίδη από τα γυρίσματα του επετειακού reunion

aliki-vougiouklaki-new
LIFESTYLE

Κωνσταντάρας για ταινία - αφιέρωμα στη Βουγιουκλάκη: «Αν ήθελε ο σκηνοθέτης να φαντασιωθεί, να το έκανε σπίτι του»

