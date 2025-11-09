search
ΚΥΡΙΑΚΗ 09.11.2025 01:13
ΕΛΛΑΔΑ

09.11.2025 00:04

Έφοδος σε οίκους ανοχής από την αστυνομία και 15 συλλήψεις

09.11.2025 00:04
Έλεγχους σε οίκους ανοχής της Αθήνας για τον εντοπισμό θυμάτων εμπορίας ανθρώπων πραγματοποίησε η ΕΛΑΣ.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων από την Υποδιεύθυνση Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, οι οποίοι πραγματοποιήθηκαν με τη συνδρομή της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης «OUR RESCUE», η οποία είναι εξειδικευμένη στην αρωγή και προστασία θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, διαπιστώθηκε η λειτουργία τεσσάρων οίκων ανοχής, οι οποίοι είχαν σφραγιστεί κατ’ επανάληψη με σχετικές αποφάσεις αρμόδιων δημοτικών Αρχών και η λειτουργία ακόμη ενός «κρυφού».

Παράλληλα, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν συνολικά 15 γυναίκες (14 αλλοδαπές και μια ημεδαπή), κατηγορούμενες κατά περίπτωση για παραβίαση σφραγίδων και παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών, ενώ από τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 1.585 ευρώ.

Οι συλληφθείσες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ κινούνται οι διαδικασίες σφράγισης και επανασφράγισης των ανωτέρω οίκων ανοχής και διοικητικής απέλασης δύο εκ των αλλοδαπών.

