ΣΑΒΒΑΤΟ 08.11.2025 23:00
08.11.2025 22:14

Χανιά: Έπεσε μπαλκόνι από εγκαταλελειμμένη πολυκατοικία πάνω σε οχήματα (Video)

Αναστάτωση στην οδό Κυδωνίας στα Χανιά, το βράδυ του Σαββάτου όταν κατέρρευσαν μπαλκόνια οικοδομής πάνω σε οχήματα.

Ζημιές έχουν προκληθεί σε αυτοκίνητα, μηχανάκια ενώ μέχρι στιγμής, ευτυχώς, δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμό.

Κομμάτια από οικοδομικά υλικά έπεσαν πάνω σε στύλο της ΔΕΗ με αποτέλεσμα να υπάρξει διακοπή ρεύματος ενώ στο σημείο βρέθηκε η Τροχαία για την ρύθμιση της κυκλοφορίας. Όπως ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες, από θαύμα δεν τραυματίστηκε κάποιος διερχόμενος.

Δείτε video του zarpanews.gr από το σημείο που έγινε η κατάρρευση:

