Γλυφάδα: Πέθανε η 69χρονη που είχε δεχθεί επίθεση με πέτρα από 38χρονο άστεγο

Έχασε τη μάχη για τη ζωή της η 69χρονη γυναίκα, η οποία νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση επί 18 ημέρες, μετά την άγρια επίθεση που δέχθηκε με πέτρα στο κεφάλι, ενώ τάιζε αδέσποτες γάτες στη Γλυφάδα.

Η άτυχη γυναίκα είχε μεταφερθεί αρχικά στο Ασκληπιείο της Βούλας και στη συνέχεια σε ιδιωτική κλινική, καθώς δεν υπήρχαν διαθέσιμες κλίνες ΜΕΘ στο δημόσιο νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, όμως, υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά της.

Ο 38χρονος δράστες -ο οποίος αντιμετώπιζε σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα και είχε αποδράσει 18 φορές από ψυχιατρικά ιδρύματα της χώρας- χτύπησε την 69χρονη επανειλημμένα με πέτρα ακόμη κι αφού είχε χάσει τις αισθήσεις της. Στη συνέχεια επιχείρησε να διαφύγει, αλλά συνελήφθη.

