Μακελειό στα Βορίζια: Στον Ψηλορείτη ψάχνουν τα όπλα του φονικού – Δεν τελέστηκαν τα 9μερα μνημόσυνα, «ειρήνη» ζητά ο ιερέας του χωριού

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στο μακελειό στα Βορίζια.

Το πρωί της Κυριακής, ομάδα της ΕΚΑΜ «σάρωσε» τον Ψηλορείτη για να εντοπίσει τα όπλα που χρησιμοποίησαν οι εμπλεκόμενοι στο αιματηρό περιστατικό που άφησε πίσω δύο νεκρούς και τεράστιο φόβο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, οι αστυνομικοί ψάχνουν στο βουνό και δύο μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη που έχουν εξαφανιστεί για να λάβουν τις μαρτυρίες τους και να τους προστατεύσουν από πιθανό νέο γύρο μίσους.

Την ίδια ώρα στενεύει ο κύκλος για το άτομο που μετέφερε και τοποθέτησε τον εκρηκτικό μηχανισμό στο σπίτι, πυροδοτώντας το φυτίλι του μακελειού.

Ο άγραφος νόμος που υπήρχε στο χωριό ήταν οι δύο οικογένειες να μένουν σε διαφορετικά σημεία. Όταν μέλος της μίας οικογένειας αγόρασε και άρχισε να ανακατασκευάζει το σπίτι που δεν ήταν στη σωστή πλευρά του χωριού ξεκίνησαν οι αψιμαχίες.

Στο μεταξύ, παρά το γεγονός ότι σήμερα συμπληρώνονταν 9 ημέρες από το μακελειό, δεν τελέστηκαν μνημόσυνα από τις δύο οικογένειες, ούτε για τον 39χρονο Φανούρη Καργάκη ούτε για την 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη.

Ο ιερέας του χωριού στο κήρυγμά του κάλεσε τους συγχωριανούς του να έχουν σύνεση και ηρεμία. «Να επικρατήσει η ειρήνη έναντι της βιαιότητας. Σας καλούμε όλους σε συμπόρευση με αυτοκριτική και αυτοσυγκράτηση, να πορεύεστε στον αγώνα της ζωής ειρηνικά», είπε ο ιερέας Ιωάννης Γιαννουλάκης.

Πάντως αύριο, Δευτέρα, τα σχολεία στα Βορίζια θα ανοίξουν για πρώτη φορά μετά το μακελειό, σηματοδοτώντας την επιστροφή στην κανονικότητα.

Αύριο, αναμένεται να απολογηθούν και ο γαμπρός του Φανούρη Καργάκη που καταγράφηκε σε βίντεο να πυροβολεί με Καλάσνικοφ το μοιραίο Σάββατο, αλλά και τα τέσσερα αδέλφια Φραγκιαδάκη που έχουν συλληφθεί για την υπόθεση.

Υπενθυμίζεται ότι έχουν ήδη κριθεί προφυλακιστέα δύο μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη: ο 25χρονος αδελφός του 27χρονου ιδιοκτήτη της κατοικίας όπου σημειώθηκε η έκρηξη καθώς και ένας 30χρονος ξάδελφός τους.

