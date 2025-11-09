search
ΚΥΡΙΑΚΗ 09.11.2025
ΕΛΛΑΔΑ

09.11.2025

«Καμπανάκι» Τσατραφύλλια για 40ώρο ισχυρών καταιγίδων: Έρχονται «έως και 100 τόνοι ανά στρέμμα στη Δυτική Ελλάδα»

09.11.2025 10:49
Για δεύτερο κύκλο κακοκαιρίας με ισχυρές καταιγίδες προειδοποιεί ο Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Σε ανάρτησή του στα social media, ο μετεωρολόγος επισημαίνει πως ένα δεύτερο βαρομετρικό χαμηλό από την Ιταλία θα φέρει έως και 100 τόνους ανά στρέμμα στη Δυτική Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει, από το απόγευμα της Κυριακής 9/11 και για 24 ώρες: Ιόνιο, Ήπειρος, Αιτωλοακαρνανία, Ηλεία, Μεσσηνία, ανατολική Μακεδονία και Θράκη θα δεχτούν μεγάλα ύψη βροχής και βροχές με ραγδαιότητα με αποτέλεσμα να είναι υπαρκτός ο κίνδυνος για πλημμυρικά επεισόδια.

Σε ό,τι αφορά την Αθήνα, ισχυρές καταιγίδες θα «χτυπήσουν» από το μεσημέρι της Δευτέρας, οι οποίες κατά τόπους θα είναι ιδιαίτερα έντονες.

gallia_astunomia
ΚΟΣΜΟΣ

Μασσαλία: Νεκρός 47χρονος πορτιέρης έξω από μπαρ μετά από επίθεση με μαχαίρι από πελάτη

hamas_new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Χαμάς ανακοίνωσε πως οι μαχητές της που κρύβονται δεν θα παραδοθούν – Ζητά εναλλακτική από τους μεσολαβητές

festival1
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Μικρό ημερολόγιο

