«Πουλούσε ναρκωτικά μέσα στην εκκλησία» ο παλαιοημερολογίτης youtuber ιερέας – Ο ρόλος του στην συμμορία

Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για το κύκλωμα ναρκωτικών με τους παλαιοημερολογίτες ιερείς, οι οποίοι λειτουργούσαν για λογαριασμό δύο μελών εγκληματικής οργάνωσης, με τζίρο χιλιάδες ευρώ.

Ο ένας από τους τρεις ιερείς που είναι μπλεγμένοι στο κύκλωμα ναρκωτικών είχε κάνει παλιότερα καριέρα στο τραγούδι και την τηλεόραση.

Από τα καλλιτεχνικά φώτα, στους κόλπους της Εκκλησίας. Και από το κανάλι με μαγειρική στο YouTube, στη διακίνηση κοκαΐνης.

Ο 46χρονος ιερέας συνελήφθη ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης και ως ο άνθρωπος που μιλούσε με τα δύο φερόμενα αρχηγικά μέλη.

Ο διοικητής της Δίωξης Ναρκωτικών, που μίλησε στο STAR, περιγράφει τον ρόλο του στην υπόθεση που δεν ταιριάζει με τα ράσα που φορούσε.

«Κρατούσε κάποια στιγμή ναρκωτικά και μέσα στην εκκλησία και διακινούσε κατ’ εντολή των εγκεφάλων ναρκωτικά έξω από τον χώρο του ναού.

Υπάρχουν συνομιλίες από τις οποίες προκύπτει εντολή ξεκάθαρη από τους Αλβανούς να βγει από τον χώρο της εκκλησίας σε παρακείμενο στενό για να δώσει ναρκωτικά σε κάποιον πελάτη», λέει ο Γιάννης Καρυδάκος, διοικητής της δίωξης ναρκωτικών.

Ο παλαιοημερολογίτης αρχιεπίσκοπος, διατηρούσε κανάλι στο youtube και προέβαλε μαγειρικές συνταγές, ενώ έχει περάσει και από πάνελ τηλεοπτικών εκπομπών.

«Τα αποδέχτηκε όλα. Είπε ότι αρχικά δεν ήθελε να το κάνει, αλλά στη συνέχεια το αποδέχτηκε», πρόσθεσε ο κ. Καρυδάκος.

Ο δεύτερος ιερέας του κυκλώματος και η βαλίτσα με τα 2 κιλά κοκαΐνης

Μέσα σε βαλίτσες, τα μέλη της σπείρας μετέφεραν ναρκωτικά. Ο δεύτερος ιερέας που συνελήφθη είχε στείλει μία βαλίτσα με πάνω από 2 κιλά κοκαΐνης στη Ρόδο. Μόλις την πήρε στα χέρια του, οι αστυνομικοί του πέρασαν χειροπέδες.

«Οι ιερείς αυτοί, εκμεταλλευόμενοι την ιδιότητά τους και το ότι είναι δύσκολο να πάει στο μυαλό ενός αστυνομικού ότι ένας ιερέας κάνει διακίνηση ναρκωτικών, χρησιμοποιούσαν αυτή την κάλυψη για να μεταφέρουν ποσότητες ναρκωτικών ανά την Ελλάδα».

Ο ιερέας που έγινε παράνομος διακινητής μεταναστών

Ο τρίτος ιερέας συνελήφθη στον Έβρο να μεταφέρει παράνομους μετανάστες με ένα νοικιασμένο αυτοκίνητο και μετά την απολογία του στον ανακριτή προφυλακίστηκε.

Την Τρίτη 11 Νοεμβρίου θα οδηγηθεί στον ανακριτή και το ζευγάρι των Αλβανών που έχουν αρχηγικό ρόλο. Να σημειωθεί πως κατά τη διάρκεια των ερευνών κατασχέθηκαν πάνω από 2 κιλά κοκαΐνης, πάνω από 9 κιλά κάνναβης, ζυγαριές ακριβείας αλλά και μία συσκευή παρεμβολής σήματος κινητής τηλεφωνίας

