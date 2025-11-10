Καιρός: Προειδοποίηση από τον Κολυδά για ισχυρές καταιγίδες σε Άρτα, Ιόνιο και Λακωνία – Πότε θα βρέξει στην Αττική

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ιδιαίτερη προσοχή συνιστούν οι μετεωρολόγοι για το επόμενο 24ωρο, καθώς σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία της ΕΜΥ, αναμένονται έντονα καιρικά φαινόμενα σε αρκετές περιοχές της χώρας.
Τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες, με τα φαινόμενα να εκδηλώνονται αρχικά στα δυτικά και βόρεια τμήματα.
Ειδικότερα, μεγάλα ύψη βροχής, λόγω της κακοκαιρίας, αναμένονται σε:
-Κέρκυρα,
-Άρτα,
-Αιτωλοακαρνανία,
-Λακωνία, καθώς και στα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου.
Από τη βόρεια Ελλάδα, προσοχή χρειάζεται σε περιοχές των νομών Καβάλας, Ξάνθης και Ροδόπης, κυρίως στα παράκτια τμήματα όπου τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι έντονα και επίμονα.
Σύμφωνα με όσα προβλέπει ο μετεωρολόγος Δημήτρης Ζιακόπουλος «στη Δυτική Ελλάδα οι βροχές κατά τόπους θα είναι έντονες και θα έχουν σχετικά μεγάλη διάρκεια. Πέρα από τον όποιο κίνδυνο των αιφνίδιων πλημμυρών, είναι πιθανή η συσσώρευση αυξημένων ποσοτήτων νερού στα χαμηλότερα σημεία των λεκανών απορροής και των πεδιάδων, λόγω κορεσμένου εδάφους.
– Λόγω των ισχυρών κατά τόπους βροχών και των καταιγίδων, απαιτείται αυξημένη προσοχή στην κεντροανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.
– Στην Αττική, πέρα από τις βροχές, θα εκδηλωθούν και καταιγίδες κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες».
Σήμερα Δευτέρα (10-11-25) αναμένονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες:
α. μέχρι και το μεσημέρι στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά
β. μέχρι αργά το απόγευμα στη δυτική Πελοπόννησο
γ. στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία
δ. από το απόγευμα στη Θράκη.
3. Την Τρίτη (11-11-25) μέχρι το μεσημέρι στη Θράκη, τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.
Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, τη Δευτέρα 10/11 αναμένονται βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με εξαίρεση τα νότια-νοτιοανατολικά νησιωτικά τμήματα.
Αιτία για αυτή την αλλαγή του καιρού είναι η κίνηση ενός βαρομετρικού χαμηλού από την περιοχή της Νότιας Ιταλίας προς την Βόρεια Ελλάδα κατά τη διάρκεια της Δευτέρας 10/11. Πιο αναλυτικά κατά τη διάρκεια της Δευτέρας (10/11) αναμένουμε:
– Βροχές και τοπικές καταιγίδες στο Ιόνιο, στα ηπειρωτικά και στο Βόρειο Αιγαίο.
– Οι βροχές και οι καταιγίδες κατά τόπους σε τμήματα κυρίως της Ηπείρου, του Ιονίου, της Δυτικής Ελλάδας, της Αν. Μακεδονίας και της Θράκης θα είναι έντονες και θα συνοδεύονται από σημαντικά ύψη βροχής.
– Οι καταιγίδες κατά τόπους στο Ιόνιο, στην Δυτική Ελλάδα, στην Πελοπόννησο, στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη και πιθανώς πρόσκαιρα στην Ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) θα είναι ισχυρές και είναι πιθανό να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις.
– Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του επεισοδίου βροχόπτωσης (Regional Precipitation Index – RPI), η οποία εφαρμόζεται από τη μονάδα ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το αναμενόμενο επεισόδιο βροχόπτωσης κατά τη διάρκεια της Δευτέρας 10/11 κατατάσσεται στην Κατηγορία 4 (Πολύ σημαντική).
Στον παρακάτω χάρτη παρουσιάζεται ο εκτιμώμενος αθροιστικός υετός 24ώρου για τη Δευτέρα 10/11/2025.
