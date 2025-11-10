Ξεκίνησε από το πρωί του Σαββάτου (8/11) η παρουσία αστυνομικών δυνάμεων σε οικισμούς Ρομά σε 24ωρη βάση, ενώ πραγματοποιήθηκαν και οι πρώτοι έλεγχοι στον οικισμό «Αγία Σοφία», στα Διαβατά Θεσσαλονίκης.

Εκπρόσωποι του οικισμού υπογράμμισαν πως η αστυνομία είναι καλοδεχούμενη και έστειλαν μήνυμα στους κατοίκους να συμπεριφέρονται κόσμια ώστε να μη δημιουργηθούν εντάσεις.

Όπως έχει ήδη ανακοινώσει ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, 50 διαμεσολαβητές θα αποτελέσουν τη γέφυρα διαλόγου με όλες τις ομάδες και τους οικισμούς ώστε η επιχείρηση να μην είναι μόνο αστυνομική, αλλά να συμβάλει στην ασφάλεια και την κοινωνική ειρήνη.

Ο πρόεδρος του οικισμού «Αγία Σοφία», κ. Σταύρος Καβατζίδης μιλώντας στο topontiki.gr, μας μετέφερε το κλίμα που επικρατεί τις πρώτες ώρες εφαρμογής του μέτρου. Όπως ανέφερε «εμείς δεν έχουμε πρόβλημα με την αστυνομία, ας μπαίνει όποτε θέλει. Έκαναν ελέγχους, εμείς τους βοηθήσαμε από την πλευρά μας όσο μπορούσαμε. Το μόνο μας πρόβλημα είναι τα παιδιά».

Στον οικισμό ζουν πάνω από 500 παιδιά, πολλά εκ των οποίων πηγαίνουν στο νηπιαγωγείο εντός του οικισμού, ενώ τα υπόλοιπα σε σχολεία εκτός αυτού με πούλμαν.

Ο κ. Καβατζίδης εξέφρασε τον φόβο ότι η 24ωρη επιτήρηση θα περιθωριοποιήσει τις νέες γενιές: «Θα σηκώνονται για να πάνε στο σχολείο και θα βλέπουν αστυνομία έξω από το σπίτι τους σαν να είναι σε εμπόλεμη ζώνη; Εκεί θέλει μια προσοχή από την πολιτεία».

Παράλληλα, ανέδειξε τις άθλιες συνθήκες που ζούνε οι Ρομά, λέγοντας πως «καλή η αστυνομία, αλλά η πολιτεία να βοηθήσει κι αλλού. Είμαστε Έλληνες πολίτες, έντιμοι πολίτες, τα παιδιά μας εδώ και 25 χρόνια πάνε σχολείο, σπουδάζουν και σπάνε τα στερεότυπα».

«Δυστυχώς, δεν ζούμε σε καλές συνθήκες. Τα παιδιά μας περπατούν μέσα στη βρόμα και τις ακαθαρσίες. Είναι μεγάλο πρόβλημα για εμάς. Χρειαζόμαστε νερό, αποχετεύσεις, υποδομές. Να βοηθήσει και σε αυτό το κομμάτι η Πολιτεία», συμπλήρωσε ο πρόεδρος του οικισμού.

«Ήταν και δική μας πρόταση από το 2017», λέει η ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ

Από την πλευρά του, ο κ. Αντώνης Μπατζαλής, αντιπρόεδρος της ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ (Πανελλαδική Συνομοσπονδία Ελλήνων Ρομά), τόνισε η παρουσία αστυνομικών δυνάμεων στους οικισμούς «ήταν και δική μας πρόταση από το 2017. Και μάλιστα, την είχαμε προτείνει και στους αρμόδιους φορείς. Απλά, να μην γίνεται παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν θέλουμε κατασταλτικά μέτρα, ούτε να γίνεται κατάχρηση της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας».

Όπως είπε «μια τέτοια πρωτοβουλία μπορεί να λειτουργήσει πολλαπλά ωφέλιμα, τόσο για τις κοινότητες Ρομά όσο και για την αστυνομία, διευκολύνοντας την πρόσβαση και την επικοινωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές και συμβάλλοντας στην αποκατάσταση της σχέσης εμπιστοσύνης».

Επιπλέον, υπογράμμισε ότι μέσα στους καταυλισμούς υπάρχουν γυναίκες, παιδιά, ηλικιωμένοι, οπότε χρειάζεται και μια προσοχή από την αστυνομία.

«Από την πλευρά μας, περιμένουμε να δούμε πως θα λειτουργήσει το μέτρο. Θέλουμε την ενσωμάτωση παιδιών Ρομά στην ελληνική αστυνομία, αλλά και ως διαμεσολαβητές. Θέλουμε οι πολίτες να νιώθουν πιο ασφαλείς, να υπάρχει σεβασμός και συνεργασία. Θέλουμε να καταπολεμήσουμε την παραβατικότητα», κατέληξε ο κ. Μπατζαλής.

