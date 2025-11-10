Πανικός στη Θεσσαλονίκη: Μεθυσμένος οδηγός έπεσε με το ΙΧ του σε γερανό – Ένας τραυματίας

Στη σύλληψη ενός 41χρονου, ο οποίος προκάλεσε τροχαίο με τραυματισμό, προχώρησαν το βράδυ της Κυριακής (9/11) αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Η σύλληψη του 41χρονου έγινε στο Κορδελιό, καθώς περίπου στις 23:30 προσέκρουσε με το ΙΧ του σε γερανοφόρο όχημα που εκείνη τη στιγμή «σήκωνε» ένα αυτοκίνητο στην οδό Μοναστηρίου.

Αποτέλεσμα της πρόσκρουσης ήταν το αυτοκίνητο να χτυπήσει τον οδηγό του γερανού και να τον τραυματίσει, ο οποίος και διακομίστηκε στο νοσοκομείο.

Ο 41χρονος υποβλήθηκε σε αλκοτέστ από τους αστυνομικούς της Τροχαίας και διαπιστώθηκε ότι ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

