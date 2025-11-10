search
ΔΕΥΤΕΡΑ 10.11.2025 11:31
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.11.2025 09:09

42ο Μαραθώνιος: Η συγκινητική στιγμή που τερματίζει ο τελευταίος δρομέας (Video/Photos)

10.11.2025 09:09
marathonoidromos new

Τουλάχιστον 24.000 δρομείς συμμετείχαν χθες Κυριακή στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο των 42.195 μέτρων, με τον Παναγιώτη Καραΐσκο να τερματίζει πρώτος για δεύτερη φορά στην καριέρα του, καλύπτοντας την απόσταση σε 2:20.08.

Μερικές ώρες αργότερα, σε μία στιγμή που αποτυπώνει το αληθινό πνεύμα του Μαραθωνίου, ο 67χρονος Ιωακείμ Υφαντίδης ήταν ο τελευταίος δρομέας που πέρασε τη γραμμή του τερματισμού το απόγευμα της Κυριακής, υπό το θερμό χειροκρότημα του κοινού.

Μετά από σχεδόν οκτώ ώρες συνεχούς προσπάθειας, ο συνταξιούχος καταγραφέας στους μετρητές της ΕΥΔΑΠ ολοκλήρωσε τη διαδρομή των 42,195 χιλιομέτρων, εισερχόμενος στο Παναθηναϊκό Στάδιο, όπου τον υποδέχθηκε η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Σοφία Σακοράφα.

Η κ. Σακοράφα του απένειμε το μετάλλιο του τερματισμού και το ειδικό έπαθλο του τελευταίου δρομέα, τιμώντας την αποφασιστικότητα και το αθλητικό πνεύμα του Υφαντίδη. Η στιγμή καταγράφηκε και μοιράστηκε από την επίσημη σελίδα του Μαραθωνίου, ενθουσιάζοντας τους χιλιάδες θεατές.

Όπως δήλωσε ο ίδιος, έχει συμμετάσχει σε συνολικά 30 Μαραθωνίους, ενώ σε μια από τις προηγούμενες συμμετοχές του είχε ολοκληρώσει τη διαδρομή σε μόλις 2 ώρες και 47 λεπτά.

«Να έχουμε την υγεία μας να μπορούμε να τρέχουμε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω αυτούς τους υπέροχους ανθρώπους που διοργανώνουν αυτούς τους αγώνες», τόνισε μετά τον τερματισμό του.

Η εικόνα του να εισέρχεται στη μαρμάρινη αρένα του ιστορικού Σταδίου με το πλήθος να τον χειροκροτεί, αποτελεί μια ισχυρή υπενθύμιση ότι στον Μαραθώνιο, το πνεύμα και η θέληση μετράνε όσο και η ταχύτητα.

Διαβάστε επίσης

Θεσσαλονίκη: Δέντρο έπεσε λόγω της κακοκαιρίας και έσπασε παρμπρίζ σταθμευμένου ΙΧ (Video)

 Θεσσαλονίκη: Κλείνει για ένα μήνα το μετρό λόγω εργασιών – Με λεωφορείο η εξυπηρέτηση των επιβατών

Κακοκαιρία: Προβλήματα σε Πρέβεζα, Βόνιτσα και Ιόνιο από τις ισχυρές βροχές – Πλημμύρισαν υπόγεια, έπεσαν δέντρα (videos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
athina akinita
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στεγαστικό παράδοξο: 130.000 ακίνητα μένουν στα αζήτητα, αλλά οι τιμές παραμένουν στα ύψη 

stellan-skarsgard_1011_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

Stellan Skarsgard: Γιατί αποφεύγει να δώσει συμβουλές στα παιδιά του – «Είναι πολύ επικίνδυνο» (photo/videos)

sxoleio_0310_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Αναστάτωση στον Βόλο: Μαθητής βρέθηκε χτυπημένος στο κεφάλι μέσα σε προαύλιο Λυκείου

kemal spiti new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Χιλιάδες Τούρκοι συρρέουν για την επέτειο του θανάτου του Κεμάλ

aftokinito_kataskevi_1011_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες συνεχίζουν να έχουν πρόβλημα με τα τσιπ – Η κρίση εφοδιασμού επιδεινώνεται

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kwstas_apostolakis
LIFESTYLE

Αποστολάκης για κρητικές βεντέτες: «Για μισό μέτρο οικόπεδο, παίρνουν ένα μέτρο χώμα»

sfakianaki_kili_cropped
LIFESTYLE

Νότης Σφακιανάκης: Ο λόγος της απουσίας του από την αποτέφρωση της συζύγου του (Video)

treno-new
ΕΛΛΑΔΑ

Γενιδούνιας στο topontiki.gr: Το τρένο μπήκε σε λάθος χάραξη, όχι σε λάθος γραμμή – Δικαιολογημένα πανικοβλήθηκε ο κόσμος

tile8easi
MEDIA

Τηλεθέαση Σαββάτου: Χωρίς αντίπαλο το πρωί ο Μάνεσης - Μοιράστηκαν πρωτιές Mega, ΑΝΤ1 Star και ΣΚΑΪ στις υπόλοιπες ζώνες

xristidou
LIFESTYLE

Χρηστίδου για απιστία: «Είναι εξαπάτηση - Το σκέφτομαι αν πρέπει να γίνει ποινικό αδίκημα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 10.11.2025 11:30
athina akinita
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στεγαστικό παράδοξο: 130.000 ακίνητα μένουν στα αζήτητα, αλλά οι τιμές παραμένουν στα ύψη 

stellan-skarsgard_1011_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

Stellan Skarsgard: Γιατί αποφεύγει να δώσει συμβουλές στα παιδιά του – «Είναι πολύ επικίνδυνο» (photo/videos)

sxoleio_0310_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Αναστάτωση στον Βόλο: Μαθητής βρέθηκε χτυπημένος στο κεφάλι μέσα σε προαύλιο Λυκείου

1 / 3