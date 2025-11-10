42ο Μαραθώνιος: Η συγκινητική στιγμή που τερματίζει ο τελευταίος δρομέας (Video/Photos)

Τουλάχιστον 24.000 δρομείς συμμετείχαν χθες Κυριακή στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο των 42.195 μέτρων, με τον Παναγιώτη Καραΐσκο να τερματίζει πρώτος για δεύτερη φορά στην καριέρα του, καλύπτοντας την απόσταση σε 2:20.08.

Μερικές ώρες αργότερα, σε μία στιγμή που αποτυπώνει το αληθινό πνεύμα του Μαραθωνίου, ο 67χρονος Ιωακείμ Υφαντίδης ήταν ο τελευταίος δρομέας που πέρασε τη γραμμή του τερματισμού το απόγευμα της Κυριακής, υπό το θερμό χειροκρότημα του κοινού.

Μετά από σχεδόν οκτώ ώρες συνεχούς προσπάθειας, ο συνταξιούχος καταγραφέας στους μετρητές της ΕΥΔΑΠ ολοκλήρωσε τη διαδρομή των 42,195 χιλιομέτρων, εισερχόμενος στο Παναθηναϊκό Στάδιο, όπου τον υποδέχθηκε η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Σοφία Σακοράφα.

Η κ. Σακοράφα του απένειμε το μετάλλιο του τερματισμού και το ειδικό έπαθλο του τελευταίου δρομέα, τιμώντας την αποφασιστικότητα και το αθλητικό πνεύμα του Υφαντίδη. Η στιγμή καταγράφηκε και μοιράστηκε από την επίσημη σελίδα του Μαραθωνίου, ενθουσιάζοντας τους χιλιάδες θεατές.

Όπως δήλωσε ο ίδιος, έχει συμμετάσχει σε συνολικά 30 Μαραθωνίους, ενώ σε μια από τις προηγούμενες συμμετοχές του είχε ολοκληρώσει τη διαδρομή σε μόλις 2 ώρες και 47 λεπτά.

«Να έχουμε την υγεία μας να μπορούμε να τρέχουμε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω αυτούς τους υπέροχους ανθρώπους που διοργανώνουν αυτούς τους αγώνες», τόνισε μετά τον τερματισμό του.

Η εικόνα του να εισέρχεται στη μαρμάρινη αρένα του ιστορικού Σταδίου με το πλήθος να τον χειροκροτεί, αποτελεί μια ισχυρή υπενθύμιση ότι στον Μαραθώνιο, το πνεύμα και η θέληση μετράνε όσο και η ταχύτητα.

Διαβάστε επίσης

Θεσσαλονίκη: Δέντρο έπεσε λόγω της κακοκαιρίας και έσπασε παρμπρίζ σταθμευμένου ΙΧ (Video)

Θεσσαλονίκη: Κλείνει για ένα μήνα το μετρό λόγω εργασιών – Με λεωφορείο η εξυπηρέτηση των επιβατών

Κακοκαιρία: Προβλήματα σε Πρέβεζα, Βόνιτσα και Ιόνιο από τις ισχυρές βροχές – Πλημμύρισαν υπόγεια, έπεσαν δέντρα (videos)