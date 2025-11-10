Θεσσαλονίκη: Δέντρο έπεσε λόγω της κακοκαιρίας και έσπασε παρμπρίζ σταθμευμένου ΙΧ (Video)

Πτώση δέντρου σημειώθηκε τα ξημερώματα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, επί της οδού Αρμενοπούλου, λόγω της κακοκαιρίας που επικρατούσε στην πόλη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΪ, το δένδρο κατέρρευσε περίπου στις 5:00 το πρωί, προκαλώντας υλικές ζημιές σε σταθμευμένο ΙΧ κατά μήκος του δρόμου.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες με ένα όχημα, προκειμένου να απομακρύνουν τον κορμό και τα κλαδιά, ενώ η κυκλοφορία στο σημείο αποκαταστάθηκε μετά τις απαραίτητες ενέργειες.

Οι Aρχές υπενθυμίζουν ότι λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από οδηγούς και πεζούς, καθώς έχουν αναφερθεί και άλλες πτώσεις κλαδιών σε διαφορετικά σημεία της πόλης.

