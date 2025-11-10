 Θεσσαλονίκη: Κλείνει για ένα μήνα το μετρό λόγω εργασιών – Με λεωφορείο η εξυπηρέτηση των επιβατών

Από σήμερα 10 Νοεμβρίου έως τις 10 Δεκεμβρίου, το μετρό Θεσσαλονίκης σταματά τη λειτουργία του, ώστε να ολοκληρωθούν οι εργασίες σύνδεσης με τη νέα επέκταση προς Καλαμαριά.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το thesspost.gr, από σήμερα τίθεται σε λειτουργία η νέα λεωφορειακή γραμμή Μ1 (Νέα Ελβετία – Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός), που θα εξυπηρετεί τους επιβάτες καθ’ όλη τη διάρκεια της διακοπής.

Η διαδρομή περνά από 25ης Μαρτίου, Ιπποκράτειο, Θεαγένειο, ΠΑΜΑΚ, ΑΧΕΠΑ, Καμάρα, Αγίας Σοφίας, Αντιγονιδών και Πλατεία Δημοκρατίας, με συνολικά 11 στάσεις ανά κατεύθυνση. Η επιστροφή ακολουθεί το ίδιο δρομολόγιο.

Ωράριο και συχνότητα

Τα δρομολόγια θα εκτελούνται από 17 αρθρωτά λεωφορεία του ΟΑΣΘ:

Δευτέρα έως Πέμπτη & Κυριακή: 05:00 – 00:30

Παρασκευή & Σάββατο: 05:00 – 01:00

Ο ΟΑΣΘ έχει προχωρήσει σε περικοπές αδειών και ρεπό για να διασφαλίσει πλήρη κάλυψη των δρομολογίων.

Ενίσχυση και άλλων γραμμών

Παράλληλα, ενισχύονται οι γραμμές 3 (ΙΚΕΑ – Ν.Σ.Σ.), 31 (Βούλγαρη – ΚΤΕΛ) και 39 (Κηφισιά – Δικαστήρια), ώστε να απορροφήσουν μέρος του επιβατικού φόρτου.

Η Τροχαία Θεσσαλονίκης βρίσκεται σε πλήρη συνεργασία με τον ΟΑΣΘ για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και τη διευκόλυνση των λεωφορείων.

Διαβάστε επίσης

«Πουλούσε ναρκωτικά μέσα στην εκκλησία» ο παλαιοημερολογίτης youtuber ιερέας – Ο ρόλος του στην συμμορία

Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Αθήνα – Έκλεισε η Σοφοκλέους

Πυκνώνουν τα στοιχεία και εντείνονται οι έρευνες για το μακελειό στα Βορίζια – Προφυλακίστηκαν τα τρία αδέρφια της οικογένειας Φραγκιαδάκη