search
ΔΕΥΤΕΡΑ 10.11.2025 11:55
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.11.2025 08:40

Σοβαρό επεισόδιο στο Κορωπί: Οδηγός χτύπησε γυναίκα με το αυτοκίνητό του μετά από καβγά – Τι καταγγέλλει 41χρονη

10.11.2025 08:40
peripoliko_elas_astynomia

Μεγάλη αναστάτωση επικράτησε το απόγευμα της Κυριακής (9/11) στο Κορωπί, όταν μια 41χρονη γυναίκα κατήγγειλε πως έπεσε θύμα επίθεσης από έναν 61χρονο οδηγό, έπειτα από διαπληκτισμό.

Σύμφωνα με την καταγγελία της γυναίκας στην αστυνομία, ο 61χρονος την παρέσυρε με το αυτοκίνητό του, τραυματίζοντάς την ελαφρά στα κάτω άκρα.

Η τραυματισμένη γυναίκα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες συνέλεξαν στοιχεία και μαρτυρίες για να διευκρινιστούν οι συνθήκες του επεισοδίου.

Διαβάστε επίσης:

Θεσσαλονίκη: Δέντρο έπεσε λόγω της κακοκαιρίας και έσπασε παρμπρίζ σταθμευμένου ΙΧ (Video)

 Θεσσαλονίκη: Κλείνει για ένα μήνα το μετρό λόγω εργασιών – Με λεωφορείο η εξυπηρέτηση των επιβατών

Κακοκαιρία: Προβλήματα σε Πρέβεζα, Βόνιτσα και Ιόνιο από τις ισχυρές βροχές – Πλημμύρισαν υπόγεια, έπεσαν δέντρα (videos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
dasos new
ΚΟΣΜΟΣ

COP30: Χωρίς τον Τραμπ η διάσκεψη του ΟΗΕ για το Κλίμα στον Αμαζόνιο

georgiadis_samaras_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Γεωργιάδης «απαντάει» στον Σαμαρά: Προσέγγιση με το ζόρι δεν υπάρχει

KATHIMERINI_LOGO
MEDIA

Η Καθημερινή «κατέβασε» τον λίβελο Δρυμιώτη για τη Λοΐζου και «απολογείται για το ατυχές δημοσίευμα»

predator-new
ΣΙΝΕΜΑ

Ιστορικό άνοιγμα για την ταινία «Predator: Badlands» στο box office

metro
ΕΛΛΑΔΑ

Ρυθμίσεις στη γραμμή 2 του μετρό από σήμερα – Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν το βράδυ και ποιες ημέρες

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kwstas_apostolakis
LIFESTYLE

Αποστολάκης για κρητικές βεντέτες: «Για μισό μέτρο οικόπεδο, παίρνουν ένα μέτρο χώμα»

sfakianaki_kili_cropped
LIFESTYLE

Νότης Σφακιανάκης: Ο λόγος της απουσίας του από την αποτέφρωση της συζύγου του (Video)

treno-new
ΕΛΛΑΔΑ

Γενιδούνιας στο topontiki.gr: Το τρένο μπήκε σε λάθος χάραξη, όχι σε λάθος γραμμή – Δικαιολογημένα πανικοβλήθηκε ο κόσμος

tile8easi
MEDIA

Τηλεθέαση Σαββάτου: Χωρίς αντίπαλο το πρωί ο Μάνεσης - Μοιράστηκαν πρωτιές Mega, ΑΝΤ1 Star και ΣΚΑΪ στις υπόλοιπες ζώνες

xristidou
LIFESTYLE

Χρηστίδου για απιστία: «Είναι εξαπάτηση - Το σκέφτομαι αν πρέπει να γίνει ποινικό αδίκημα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 10.11.2025 11:55
dasos new
ΚΟΣΜΟΣ

COP30: Χωρίς τον Τραμπ η διάσκεψη του ΟΗΕ για το Κλίμα στον Αμαζόνιο

georgiadis_samaras_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Γεωργιάδης «απαντάει» στον Σαμαρά: Προσέγγιση με το ζόρι δεν υπάρχει

KATHIMERINI_LOGO
MEDIA

Η Καθημερινή «κατέβασε» τον λίβελο Δρυμιώτη για τη Λοΐζου και «απολογείται για το ατυχές δημοσίευμα»

1 / 3