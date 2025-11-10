Σοβαρό επεισόδιο στο Κορωπί: Οδηγός χτύπησε γυναίκα με το αυτοκίνητό του μετά από καβγά – Τι καταγγέλλει 41χρονη

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Μεγάλη αναστάτωση επικράτησε το απόγευμα της Κυριακής (9/11) στο Κορωπί, όταν μια 41χρονη γυναίκα κατήγγειλε πως έπεσε θύμα επίθεσης από έναν 61χρονο οδηγό, έπειτα από διαπληκτισμό.
Σύμφωνα με την καταγγελία της γυναίκας στην αστυνομία, ο 61χρονος την παρέσυρε με το αυτοκίνητό του, τραυματίζοντάς την ελαφρά στα κάτω άκρα.
Η τραυματισμένη γυναίκα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες συνέλεξαν στοιχεία και μαρτυρίες για να διευκρινιστούν οι συνθήκες του επεισοδίου.
