Μοναδικές εικόνες στο Ρέθυμνο: Υπέροχη «συνάντηση» υδροστρόβιλου και ουράνιου τόξου (video/photos)

Μια σπάνια εικόνα καταγράφηκε το πρωί της Τρίτης (11/11) στην Κρήτη, καθώς υπήρξε μια μοναδική «συνάντηση» ενός υδροστρόβιλου με ένα ουράνιο τόξο.

Τις σκηνές αποθανάτισε πολίτης στην περιοχή Πλακιάς του Ρεθύμνου.

Αν και πιο αδύναμος από τους ανεμοστρόβιλους, ένας υδροστρόβιλος εμφανίζει ταχύτητα ανέμων πάνω από 100 χλμ την ώρα. Φτάνοντας όμως στην στεριά εξανεμίζεται.

Κύριο αίτιο εμφάνισης του φαινομένου αυτού είναι η μεγάλη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ υδάτινων επιφανειών και ανώτερων ατμοσφαιρικών στρωμάτων.

