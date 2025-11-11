Προσλήψεις 5.383 αναπληρωτών εκπαιδευτικών από το υπουργείο Παιδείας – Πότε πρέπει να παρουσιαστούν

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Την πρόσληψη 5.383 αναπληρωτών εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας.
Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:
Σημειώνεται ότι λόγω περιορισμένου ενδιαφέροντος από τους ενταγμένους στους πίνακες του ΑΣΕΠ υποψήφιους εκπ/κούς δεν κατέστη εφικτή η προγραμματισμένη κάλυψη, μεταξύ άλλων, 1.025 θέσεων Δασκάλων στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Για την πλήρωση των θέσεων που δεν καλύφθηκαν θα κινηθεί η διαδικασία έκδοσης Ειδικής Προκήρυξης κάλυψης κενών σε σχολικές μονάδες κατ’ άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102), όπως ισχύει.
Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από τη Δευτέρα 17 έως και την Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025.
Επί της διαδικασίας τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες (για τις περιπτώσεις που απαιτείται) και ανάληψης υπηρεσίας, οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να ανατρέξουν στην διεύθυνση www.minedu.gov.gr/anaplirotes όπου έχουν αναρτηθεί οι απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινίσεις.
Κατά τις δυο πρώτες φάσεις προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ – ΕΒΠ), τον περασμένο Αύγουστο και Σεπτέμβριο το ΥΠΑΙΘΑ είχε προσλάβει:
Α’ φάση:
-24.791 , εκ των οποίων:
Β’ φάση:
-11.001 εκ των οποίων:
Επι προσθέτως είχαν γίνει, επιπλέον 411 προσλήψεις ως συμπληρωματικές της Β’ φάσης που είχε προηγηθεί με:
