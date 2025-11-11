«Πρέσβης ή πρέσβειρα» ; Τελικά πώς πρέπει να αποκαλούμε την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έχει προσελκύσει έντονο ενδιαφέρον λόγω των στενών σχέσεων της με την οικογένεια Τραμπ αλλά και του διαφορετικού lifestyle της. Αν έχετε αναρωτηθεί, αν είναι δόκιμο να την αποκαλούμε «πρέσβη» ή «πρέσβειρα», δεν είστε μόνος. Ο καθηγητής γλωσσολογίας Γιώργος Μπαμπινιώτης είναι εδώ και έχει την απάντηση!

Όπως διευκρινίζει σε ανάρτηση του το «πρέσβειρα» δεν είναι ανδωρυνυμικό, δηλαδή, τίτλος, που μεταβιβάζεται σε σύζυγο πρέσβη.

Η χρήση του όρου «πρέσβης» είναι δόκιμη, αλλά είναι προτιμότερο να χρησιμοποιούμε τον όρο «πρέσβειρα», διότι το «πρέσβης» είναι δύσκολο να σχηματίσει γενική πτώση.

