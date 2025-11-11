Στεφάνι στο μνημείο πεσόντων των Παγκοσμίων Πολέμων κατέθεσε η Γκιλφόιλ

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Στην εκδήλωση μνήμης για τους πεσόντες των δύο Παγκοσμίων Πολέμων που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης στο Πολεμικό Κοιμητήριο Φαλήρου συμμετείχε η πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.
Η εκδήλωση μνήμης πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη σημερινή επέτειο των 97 χρόνων από τη λήξη του Α΄Παγκοσμίου Πολέμου.
«Είχα την τιμή να συμμετάσχω μαζί με τους Γάλλους και Βρετανούς συμμάχους μας στην Ελλάδα σε δύο επίσημες τελετές για τον εορτασμό της 11ης Νοεμβρίου και την ανάμνηση της ανακωχής που έθεσε τέλος στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο», γράφει σε ανάρτησή της στο X η Κίμπερλι Γκιλφόιλ.
«Με την από κοινού κατάθεση στεφάνων, αποτίουμε φόρο τιμής σε όλους όσους υπηρέτησαν και θυσιάστηκαν, συμπεριλαμβανομένων των περισσότερων από 100.000 Αμερικανών στρατιωτών που έδωσαν τη ζωή τους. Αυτή η ημέρα μας υπενθυμίζει το κόστος του πολέμου, τη δύναμη των συμμαχιών μας και την κοινή μας ευθύνη για τη διατήρηση της ειρήνης και της ελευθερίας», τονίζει.
