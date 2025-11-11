search
ΤΡΙΤΗ 11.11.2025 18:04
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

11.11.2025 15:51

Δικογραφία σε βάρος της Λατινοπούλου για τις πλαστογραφημένες υπογραφές

11.11.2025 15:51
latinopoulou

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή επιβεβαίωσε ότι έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος της Αφροδίτης Λατινοπούλου για πλαστογράφηση των υπογραφών, που απαιτούνται για την ίδρυση κόμματος.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης επισημαίνει ότι «σύμφωνα με το υπ’ αρ.πρ.159680/10-10-2025 έγγραφο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών έχει σχηματιστεί ποινική δικογραφία, η οποία διαβιβάστηκε στις 16 Ιανουαρίου 2025 σε Προανακριτικό Τμήμα του Πρωτοδικείου Αθηνών για διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης και πλέον, από τις 16 Ιουλίου 2025, βρίσκεται προς επεξεργασία σε Εισαγγελικό Λειτουργό. Επίσης, η εν λόγω δικογραφία συσχετίστηκε στις 15 Ιουλίου 2025 με προηγούμενη, που είχε σχηματιστεί στις 13 Μαΐου 2025».

Ο Γιώργος Φλωρίδης διευκρινίζει ότι σύμφωνα με το νόμο προβλέπεται ότι: «1. Το πολιτικό κόμμα πριν αναλάβει δραστηριότητα καταθέτει ιδρυτική δήλωση στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Τη δήλωση καταθέτει ο Πρόεδρος ή η Διοικούσα Επιτροπή του και σε αυτή αναφέρεται ότι η οργάνωση και η δράση του εξυπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. 2. Στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου γνωστοποιούνται επίσης το όνομα, το έμβλημα και η έδρα του πολιτικού κόμματος και υποβάλλονται το καταστατικό ή η ιδρυτική του διακήρυξη, που υπογράφονται από διακόσιους, τουλάχιστον πολίτες με δικαίωμα ψήφου».

«Ο έλεγχος γνησιότητας των υπογραφών μπορεί να προκύψει κατόπιν καταγγελίας για πιθανή πλαστογράφησή τους, που διαβιβάζεται στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τις δικές του κατά νόμο ενέργειες. Αντίγραφα του καταστατικού του κόμματος ή της ιδρυτικής του διακήρυξης, με τις υπογραφές των πολιτών, διαβιβάζονται από τον Άρειο Πάγο στη Διεύθυνση Εκλογών του υπουργείου Εσωτερικών, που είναι αρμόδιο για τα ζητήματα που αφορούν τις εκλογές και τα πολιτικά κόμματα», καταλήγει.

Την ερώτηση υπέβαλε ο ανεξάρτητος βουλευτής Γιώργος Μανούσος, που είχε εκλεγεί με τους «Σπαρτιάτες».

