Στο πλευρό του Σαμαρά ο Βενιζέλος: «Έχουμε μία σχέση προσωπική, τον αντιλαμβάνομαι συναισθηματικά πάρα πολύ και τον τιμώ»

Σε μια σημαντική – τόσο σημειολογικά όσο και αμιγώς πολιτικά – παρέμβαση υπέρ του Αντώνη Σαμαρά προχώρησε ο Ευάγγελος Βενιζέλος, λίγες ώρες μετά τη συνέντευξη του πρώην πρωθυπουργού στον ΑΝΤ1.

Ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος είχε συγκυβερνήσει με τον Α. Σαμαρά (και για ένα διάστημα και με τον Φώτη Κουβέλη) από το 2012 ως το 2015, φάνηκε να στηρίζει – ή εν πάση περιπτώσει να τηρεί μια θετική στάση έναντι του πρώην πρωθυπουργού, ο οποίος φαίνεται να βρίσκεται ένα βήμα πριν την οριστική του απόφαση για τη δημιουργία νέου κόμματος.

Μιλώντας στο πλαίσιο ημερίδας του S&D, ο Ε. Βενιζέλος δήλωσε για τον Α. Σαμαρά ότι «έχουμε μία σχέση προσωπική, τον αντιλαμβάνομαι συναισθηματικά πάρα πολύ και τον τιμώ. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τίμησε το πλαίσιο της συνεργασίας που είχαμε το 2012».

Μάλιστα, κάνοντας ειδική αναφορά στο ζήτημα της ονομασίας της Βόρειας Μακεδονίας (τότε FYROM), αποκάλυψε ότι «η θέση μου ήταν μία ονομασία με σύνθετο όνομα. Αυτά ήταν η γραμμή της χώρας, ο κ. Σαμαράς δεν έκρυψε ποτέ την προσωπική του θέση, αλλά όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, η γραμμή της κυβέρνησης, η γραμμή της Ελληνικής Δημοκρατίας ήταν η γραμμή που σας λέω εγώ, αυτή είχαμε συμφωνήσει και αυτή την τήρησε. Μπορεί να μην συμφωνούσε, αλλά εντίμως την τήρησε».

Η παρέμβαση Βενιζέλου έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς έρχεται σε μια στιγμή πολιτικής ρευστότητας, με την κυβέρνηση να «παίζει το χαρτί» της σταθερότητας, προκειμένου να συσπειρώσει τους ψηφοφόρους της που έχουν απομακρυνθεί. Από την πλευρά του, ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ (ο οποίος ασκεί συχνά κριτική στην κυβέρνηση), χωρίς να πει κάτι συγκεκριμένο, μοιάζει να τάσσεται στο πλευρό του Α. Σαμαρά, προφανώς απευθυνόμενος εμμέσως σε πολίτες που εκτιμούν τις θέσεις του.

