Τσίπρας: Ο «Γολγοθάς» της ενότητας του βιβλίου για το 2015 – Πώς γράφτηκαν τα δύο κρίσιμα κεφάλαια (video)

Πώς γράφτηκε το βιβλίο του, περιγράφει ο Αλέξης Τσίπρας, σε ένα ακόμη απόσπασμα που ανάρτησε στο λογαριασμό του στο Facebook, λίγες ώρες πριν αναρτηθεί το πλήρες podcast της συνομιλίας του με τον Αιμίλιο Χειλάκη για την «Ιθάκη». Ολόκληρη η συζήτηση στo Bookvoice – The podcast, με τον Αιμίλιο Χειλάκη και τον Σπήλιο Λαμπρόπουλο, θα αναρτηθεί στις 17:00.

Όπως αναφέρει ο πρώην πρωθυπουργός:

«Το πρώτο του κομμάτι, το μικρότερο κομμάτι από τα δώδεκα κεφάλαια, έχει έναν αυτοβιογραφικό χαρακτήρα, δηλαδή περιγράφω το πώς κατάλαβα την πολιτική από τότε που άρχισα να καταλαβαίνω τα πράγματα γύρω μου, μέχρι όταν άλλαξε η ζωή μου, έγινα υποψήφιος δήμαρχος Αθήνας και έτσι η αναγνωρισιμότητα αυτή άλλαξε τη ζωή μου. Αυτό είναι το πρώτο κεφάλαιο. Αυτό το κεφάλαιο, καθώς και το κεφάλαιο από το 2006 μέχρι το ‘15 δουλεύτηκαν την προηγούμενη χρονιά, το 2024».

Στη συνέχεια, ο Αλέξης Τσίπρας περιγράφει πώς τον δυσκόλεψε το κεφάλαιο για το 2015 το οποίο το περιγράφει ως «Γολγοθά» και πώς γράφτηκαν τα δύο σχετικά κεφάλαια:

«Κάποια στιγμή σταμάτησα όμως όταν βρέθηκα μπροστά από τον Γολγοθά του 2015. Και δεν ήταν μόνο Γολγοθάς σε ό,τι έχει να κάνει με τη δυσκολία να συλλέξω τα στοιχεία, να τα βάλω σε μια σειρά, να φτιάξω τα κομμάτια του παζλ και να τα τοποθετήσω. Αλλά ήταν κι ένας ψυχολογικός Γολγοθάς. Σταμάτησα ένα διάστημα, έξι μήνες δεν έγραφα. Δούλευα, συνέλεγα στοιχεία αλλά δεν έγραφα. Για να το ξεπεράσω, φώναξα τους συνεργάτες μου και τους ζήτησα να μου κάνουν μια σειρά από συνεντεύξεις στο κασετόφωνο, ρωτώντας με για να τους διηγηθώ πως ένιωσα και πώς αισθάνθηκα και τι έκανα αυτές τις κρίσιμες στιγμές. Και αφού κάναμε πέντε – έξι τρίωρες συνεντεύξεις, απομαγνητοφωνήθηκαν όλα όσα είπα και τα ξαναπήρα και τα δούλεψα και έτσι βγήκε η δεύτερη ενότητα και η τρίτη ενότητα του βιβλίου, που έχει αναφορά στο 2015. (…)

Μόλις τελείωσα το ’15, κάποια στιγμή μόλις γύρισα από το Χάρβαρντ πέρυσι την άνοιξη, από τον Απρίλη μέχρι τον Ιούλη, βγήκε όλο το βιβλίο, νεράκι».

