search
ΤΡΙΤΗ 11.11.2025 15:32
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.11.2025 14:00

Τσίπρας: Ο «Γολγοθάς» της ενότητας του βιβλίου για το 2015 – Πώς γράφτηκαν τα δύο κρίσιμα κεφάλαια (video)

11.11.2025 14:00
tsipras_1111_1920-1080_new

Πώς γράφτηκε το βιβλίο του, περιγράφει ο Αλέξης Τσίπρας, σε ένα ακόμη απόσπασμα που ανάρτησε στο λογαριασμό του στο Facebook, λίγες ώρες πριν αναρτηθεί το πλήρες podcast της συνομιλίας του με τον Αιμίλιο Χειλάκη για την «Ιθάκη». Ολόκληρη η συζήτηση στo Bookvoice – The podcast, με τον Αιμίλιο Χειλάκη και τον Σπήλιο Λαμπρόπουλο, θα αναρτηθεί στις 17:00.

Όπως αναφέρει ο πρώην πρωθυπουργός:

«Το πρώτο του κομμάτι, το μικρότερο κομμάτι από τα δώδεκα κεφάλαια, έχει έναν αυτοβιογραφικό χαρακτήρα, δηλαδή περιγράφω το πώς κατάλαβα την πολιτική από τότε που άρχισα να καταλαβαίνω τα πράγματα γύρω μου, μέχρι όταν άλλαξε η ζωή μου, έγινα υποψήφιος δήμαρχος Αθήνας και έτσι η αναγνωρισιμότητα αυτή άλλαξε τη ζωή μου. Αυτό είναι το πρώτο κεφάλαιο. Αυτό το κεφάλαιο, καθώς και το κεφάλαιο από το 2006 μέχρι το ‘15 δουλεύτηκαν την προηγούμενη χρονιά, το 2024».

Στη συνέχεια, ο Αλέξης Τσίπρας περιγράφει πώς τον δυσκόλεψε το κεφάλαιο για το 2015 το οποίο το περιγράφει ως «Γολγοθά» και πώς γράφτηκαν τα δύο σχετικά κεφάλαια:

«Κάποια στιγμή σταμάτησα όμως όταν βρέθηκα μπροστά από τον Γολγοθά του 2015. Και δεν ήταν μόνο Γολγοθάς σε ό,τι έχει να κάνει με τη δυσκολία να συλλέξω τα στοιχεία, να τα βάλω σε μια σειρά, να φτιάξω τα κομμάτια του παζλ και να τα τοποθετήσω. Αλλά ήταν κι ένας ψυχολογικός Γολγοθάς. Σταμάτησα ένα διάστημα, έξι μήνες δεν έγραφα. Δούλευα, συνέλεγα στοιχεία αλλά δεν έγραφα. Για να το ξεπεράσω, φώναξα τους συνεργάτες μου και τους ζήτησα να μου κάνουν μια σειρά από συνεντεύξεις στο κασετόφωνο, ρωτώντας με για να τους διηγηθώ πως ένιωσα και πώς αισθάνθηκα και τι έκανα αυτές τις κρίσιμες στιγμές. Και αφού κάναμε πέντε – έξι τρίωρες συνεντεύξεις, απομαγνητοφωνήθηκαν όλα όσα είπα και τα ξαναπήρα και τα δούλεψα και έτσι βγήκε η δεύτερη ενότητα και η τρίτη ενότητα του βιβλίου, που έχει αναφορά στο 2015. (…)

Μόλις τελείωσα το ’15, κάποια στιγμή μόλις γύρισα από το Χάρβαρντ πέρυσι την άνοιξη, από τον Απρίλη μέχρι τον Ιούλη, βγήκε όλο το βιβλίο, νεράκι».

Διαβάστε επίσης:

Νίκος Τσούτσιας για Αντώνη Σαμαρά: «Σταθμίζει τι συμβαίνει και θα πάρει τις αποφάσεις του με ψυχραιμία» – «Καρφιά» και για υπουργούς (Video)

Το σύστημα Τραμπ και η «προτίμηση» σε Σαμαρά – Επιβεβαιώνεται η συνάντηση με την Γκιλφόιλ παρουσία Αμερικανών υπουργών

Οι αγρότες βγαίνουν στο δρόμο στην Ελλάδα – Το ευρωκοινοβούλιο αντιδρά για την μείωση των αγροτικών πόρων

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
skourta
ΕΛΛΑΔΑ

Έγκλημα στα Σκούρτα Βοιωτίας: Θραύσματα από σφαίρα βρέθηκαν στον 27χρονο – Συμβόλαιο θανάτου «βλέπουν» αρχές

iatropolis_1111_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

Ο Όμιλος Ιατρόπολις εγκαινιάζει το CyberKnife S7 – 40 χρόνια καινοτομίας

perpipoliko new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Υπάλληλος εταιρείας βιντεοσκοπούσε πελάτισσες στις τουαλέτες

djokovic-akropoli
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Λαχάνιασε ο Τζόκοβιτς για μία φωτογράφιση: «Οταν πας στις 16:52 και η Ακρόπολη κλείνει στις 17:00…» (video)

Theodorikakos
ADVERTORIAL

8o AIF (Ενότητα Ανάπτυξη & Επενδύσεις): Ξεκλειδώνοντας την Ελλάδα του 2030: Επενδύσεις, Ανταγωνιστικότητα και Νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
dalaras mesi
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Διακεκριμένος Πολίτης» του Μπουένος Άιρες ο Γιώργος Νταλάρας - Πήρε τη θρυλική φανέλα της εθνικής Αργεντινής με το «10»

STOURNARAS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στουρνάρας: Ο Τσίπρας γνώριζε για το κόστος 100 εκατ. που θα προκαλούσαν οι διαπραγματεύσεις με την Τρόικα

kwstas_apostolakis
LIFESTYLE

Αποστολάκης για κρητικές βεντέτες: «Για μισό μέτρο οικόπεδο, παίρνουν ένα μέτρο χώμα»

antonis-kanakis
MEDIA

Κανάκης για ΕΛΤΑ: Ένα παιδάκι ρώτησε «και τώρα πώς θα στέλνουμε γράμμα στον Αϊ Βασίλη;»

William family
LIFESTYLE

Ο πρίγκιπας Oυίλιαμ λέει ότι η απόφαση να μην δώσουν κινητά στα παιδιά τους έχει γίνει «θέμα που προκαλεί ένταση»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 11.11.2025 15:32
skourta
ΕΛΛΑΔΑ

Έγκλημα στα Σκούρτα Βοιωτίας: Θραύσματα από σφαίρα βρέθηκαν στον 27χρονο – Συμβόλαιο θανάτου «βλέπουν» αρχές

iatropolis_1111_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

Ο Όμιλος Ιατρόπολις εγκαινιάζει το CyberKnife S7 – 40 χρόνια καινοτομίας

perpipoliko new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Υπάλληλος εταιρείας βιντεοσκοπούσε πελάτισσες στις τουαλέτες

1 / 3