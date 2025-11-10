Ο Τσίπρας μιλά πρώτη φορά για το βιβλίο του – «Η Ιθάκη δεν είναι ένας προορισμός, είναι ένα αέναο ταξίδι» (Video)

Τον σκελετό του βιβλίου του, όπως λέει σε νέα του ανάρτηση, θα παρουσιάσει ο Αλέξης Τσίπρας αύριο Tρίτη, μέσα από ένα podcast όπου συζητά με τον Αιμίλιο Χειλάκη και τον Σπήλιο Λαμπρόπουλο της Bookvoice, όπου έγινε και η ηχογράφηση του βιβλίου.

«Παρουσιάζω τον σκελετό του βιβλίου μου, εξηγώ τι με ώθησε να το γράψω, μιλάω για αυτά που με ενέπνευσαν αλλά και για αυτά που με δυσκόλεψαν» αναφέρει στην ανάρτησή του που συνοδεύεται από ένα βίντεο με απόσπασμα της συζήτησης.

«Η Ιθάκη δεν είναι ένας προορισμός, είναι ένα ταξίδι αέναο. Και αυτό αφορά καθέναν από μας, όλοι βιώνουμε τις δικές μας Οδύσσειες και έχουμε τις δικές μας Ιθάκες. Αλλά έχει να κάνει και με την πολιτική, έχει να κάνει με την Αριστερά, με την κοινωνία, έχει να κάνει με τους κοινωνικούς αγώνες, την εξέλιξη του κόσμου. Δεν σταματάει, αυτό δεν σταματάει ποτέ. Και η Ιθάκη είναι περίπου σαν τον σοσιαλισμό που λέγαμε παλιά, όσο πηγαίνεις προς τα κει, τόσο θα απομακρύνεται, σαν τον ορίζοντα. Μ’ αυτή την έννοια, έχει και μια φιλοσοφική αξία ο τίτλος. Τον επέλεξα βέβαια εδώ κι ένα εξάμηνο, έχοντας δομήσει το βιβλίο, κι έχοντας συνειδητοποιήσει τελικά πως υπάρχει ένα αλληγορικό πεδίο, των όσων ζήσαμε σαν περιπέτεια συλλογική, και η περιπέτεια που έχει ο κάθε άνθρωπος, παλεύοντας διεκδικώντας, ελπίζοντας, κάνοντας όνειρα και κατακτώντας κάποια απ’ αυτά.

