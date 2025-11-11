Μεγάλο ενδιαφέρον για Σαμαρά από κεντροδεξιά, παλαιό ΠΑΣΟΚ μέχρι και αριστερά «βλέπει» ο Μελετόπουλος των «91»

Ο Αντώνης Σαμαράς «ασφαλώς σκέφτεται τη δημιουργία ενός νέου πολιτικού φορέα», δήλωσε ο καθηγητής Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, Μελέτης Μελετόπουλος, μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1, σημειώνοντας ότι «υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από ένα ευρύ φάσμα της κοινής γνώμης όχι μόνο Κεντροδεξιό αλλά και ευρύτερο, και από τον παλαιό χώρο του ΠΑΣΟΚ και από την Αριστερά ακόμα, ανθρώπων οι οποίοι προσβλέπουν στον κ. Σαμαρά μια λύση για το πρόβλημα της διακυβέρνησης της χώρας».

Απαντώντας στην ερώτηση αν το ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά θα έχει στρατηγική διαφοροποίηση από τη ΝΔ είπε ότι αυτό αφορά την κυβέρνηση Μητσοτάκη η οποία δεν έχει καμία σχέση με τη ΝΔ.

Αναφερόμενος στις συμφωνίες για τα ενεργειακά τόνισε ότι «ο Σαμαράς είναι αυτός που αν ασκήσει τη διακυβέρνηση της χώρας θα το υλοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο».

Υπενθυμίζεται ότι χθες ο καθηγητής είπε στον Alpha 98.9 ότι εκτιμά ότι ο κ. Σαμαράς θα προχωρήσει στην ίδρυση κόμματος αρκετά σύντομα, ίσως και μέχρι το τέλος του έτους. Όπως είπε, έχουν γίνει πολλές συζητήσεις της ομάδας των «91» και με τον πρώην πρωθυπουργό και με τους συνεργάτες του και η εικόνα που έχει είναι ότι ο κ. Σαμαράς ζυγίζει τις επιλογές του.

Η «Ομάδα Πολιτών» ή «κίνηση των 91 του Πατριωτικού Χώρου» αυτοπροσδιορίζεται ως όμιλος προβληματισμού για την κατάσταση της ελληνικής πολιτικής σκηνής, της οικονομίας και των γεωπολιτικών εξελίξεων. Μεταξύ των πρωταγωνιστών της πρωτοβουλίας είναι οι Γιάννης Μάζης και Μελέτης Μελετόπουλος.

