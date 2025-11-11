search
11.11.2025
ΕΛΛΑΔΑ

11.11.2025 19:46

Σύλληψη 19χρονου που απειλούσε την ανήλικη σύντροφο του ότι θα διαρρεύσει βίντεο με προσωπικές τους στιγμές

Συνελήφθη 19χρονος στην Αττική για εκδικητική πορνογραφία.

Ο νεαρός απειλούσε την ανήλικη σύντροφο του, πως αν τον χωρίσει θα διαρρεύσει βίντεο με προσωπικές τους στιγμές.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εκδικητική πορνογραφία κατ’ εξακολούθηση και πορνογραφία ανηλίκων.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος συνελήφθη πρωινές ώρες σήμερα, Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025, σε περιοχή της Αττικής, 19χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για εκδικητική πορνογραφία κατ’ εξακολούθηση και πορνογραφία ανηλίκων, μέσω διαδικτύου.

Προηγήθηκε καταγγελία, σύμφωνα με την οποία ο ανωτέρω απειλούσε την ανήλικη, με την οποία διατηρούσε σχέση, ότι θα προβεί σε διαμοιρασμό προσωπικών τους στιγμών, αν διέκοπταν τη σχέση τους, όπως εκείνη επιθυμούσε.

Παράλληλα, ο 19χρονος ασκούσε ψυχολογική πίεση στην ανήλικη, μέσω μηνυμάτων και τηλεφωνικών κλήσεων, απειλώντας ότι θα προκαλέσει κακό στην ίδια, σε πρόσωπα του περιβάλλοντός της ή στον εαυτό του.

Για τη διαλεύκανση της υπόθεσης πραγματοποιήθηκε ενδελεχής και εμπεριστατωμένη έρευνα, με αποτέλεσμα ο 19χρονος να εντοπιστεί και να συλληφθεί, ενώ σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην οικία του βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ το κατασχεθέν κινητό θα αποσταλεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση.

