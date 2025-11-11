Αθήνα: Γυναίκα έκανε μάγια και τελετές για να… σώσει τον γάμο της – «Έδωσε 350 ευρώ για να τον κάνει σκλάβο της»

Σενάριο ταινίας θυμίζει μία υπόθεση που έφερε στο «φως» η εκπομπή Live News, η οποία διαδραματίστηκε στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με σχετική καταγγελία, μία γυναίκα είχε προχωρήσει στο να κάνει μάγια και τελετές, προκειμένου να μην επισημοποιηθεί το διαζύγιό της με τον πρώην σύζυγό της, με τον ίδιο να περιγράφει τα όσα συνέβησαν.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν το θύμα έλαβε στο κινητό του φωτογραφίες και βίντεο, από μία γυναίκα φερόμενη ως «μάγισσα», η οποία τον ενημέρωσε για όσα έκανε η πρώην σύζυγός του. Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε στο Live News ο άνδρας, η πρώην σύζυγός του έκανε βουντού και μάγια, ενώ έδινε και χρήματα στη «μάγισσα» για να τον «κάνει σκλάβο της».

Το χρονικό

Το ζευγάρι είχε παντρευτεί τον Νοέμβρη του 2014 και μαζί απέκτησαν και δύο παιδιά. Ωστόσο, ο γάμος τους δεν ήταν κ επιτυχημένος αφού η γυναίκα, «είχε υπέρμετρες απαιτήσεις» – όπως ανέφερε ο πρώην σύζυγός της –, με αποτέλεσμα τελικά να οδηγηθούν στο διαζύγιο.

«Είχε υπέρμετρες απαιτήσεις που δεν μπορούσα να καλύψω οικονομικά, ενώ έλεγε και ότι είμαι ανάξιος πατέρας και σύζυγος», είπε ο άνδρας.

Στα βίντεο που έλαβε στο κινητό του τηλέφωνο, ο άνδρας είδε τη γυναίκα του να κάνει βουντού και να παίρνει μέρος σε τελετές, ενώ η «μάγισσα» που επικοινώνησε μαζί του, του είπε ότι η πρώην σύζυγός του της έδωσε 350€ για να τον κάνει σκλάβο της.

«Μου έδωσε 350 ευρώ η πρώην σου για να σε κάνει σκλάβο της και να σου κάνει και κακό, σου στέλνω βίντεο με την πρώην σύζυγό σου να διαβάζει ξόρκια και μάγια για εσένα και ένα μήλο στο οποίο τοποθετεί καρφίτσες, σου στέλνω και άλλο βίντεο με μία φωτογραφία σας με κεριά», του έγραψε σε μήνυμα η φερόμενη ως «μάγισσα».

Στην καταγγελία του στο Live News ο άνδρας δήλωσε φοβισμένος, εκφράζοντας την ανησυχία του για το πού μπορεί να φτάσει η πρώην σύζυγός του.

Το πρώην ζευγάρι είναι πλέον στα δικαστήρια, για εξύβριση, απειλή, και συκοφαντική δυσφήμιση.

