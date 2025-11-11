search
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

11.11.2025 19:49

Χαλκίδα: Ταυτοποιήθηκαν τέσσερα άτομα για τις κόντρες στην Εθνική Οδό

11.11.2025 19:49
xalkida-kontres

Στην ταυτοποίηση τεσσάρων ατόμων, που έκαναν κόντρες στο 11ο χιλιόμετρο της Νέας Εθνικής Οδού Σχηματαρίου – Χαλκίδας, προχώρησαν οι Αρχές.

Το περιστατικό έλαβε χώρα το μεσημέρι της Κυριακής, 9/11, όταν ομάδα νεαρών με μοτοσικλέτες έκλεισε την Υψηλή Γέφυρα προκειμένου να πραγματοποιήσουν κόντρες, με πλήθος κόσμου να έχει συγκεντρωθεί στο σημείο.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για τις κόντρες στην ΕΟ Σχηματαρίου – Χαλκίδα

«Σχετικά με περιστατικό διατάραξης της οδικής κυκλοφορίας, έπειτα από συγκέντρωση ατόμων και οχημάτων, μεσημβρινές ώρες της 9-11-2025, στην 11,00 χ/θ της Νέας Εθνικής Οδού Σχηματαρίου – Χαλκίδας, με σκοπό την πραγματοποίηση αυτοσχέδιων αγώνων, ανακοινώνεται ότι, από το Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Βοιωτίας, έπειτα από συγκέντρωση, ανάλυση και αξιοποίηση προανακριτικού υλικού, στο πλαίσιο της ενδελεχούς προανακριτικής διαδικασίας, ταυτοποιήθηκαν τέσσερις (4) ημεδαποί για την συμμετοχή τους στο υπό διερεύνηση περιστατικό.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για δύο ημεδαπούς, οι οποίοι, όπως προέκυψε, συμμετείχαν, ως οδηγοί δίκυκλων μοτοσικλετών, σε αυτοσχέδιο αγώνα, καθώς και ακόμη δύο ημεδαπούς, οι οποίοι συμμετείχαν ως θεατές.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία – κατά περίπτωση – για επικίνδυνες παρεμβάσεις στην οδική ασφάλεια και επικίνδυνη οδήγηση. Παράλληλα θα εφαρμοστούν και τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα.

Η έρευνα συνεχίζεται για την ταυτοποίηση και άλλων συμμετεχόντων στο εν λόγω περιστατικό, ενώ με την ολοκλήρωση της προανακριτικής διαδικασίας, η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκίδας», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ..

