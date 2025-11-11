search
11.11.2025 19:31

Αναστάτωση στην Πάτρα: Οδηγός παρέσυρε τροχονόμο

11.11.2025 19:31
Αναστάτωση επικράτησε το μεσημέρι της Τρίτης (11.11.25) Πάτρα, όταν οδηγός παρέσυρε και τραυμάτισε, τροχονόμο.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην Ακτή Δυμαίων, όταν υπό αδιευκρίνιστες για την ώρα συνθήκες, ο οδηγός παρέσυρε τον τροχονόμο ο οποίος επιχειρούσε τον έλεγχο.

Η προανάκριση του συμβάντος βρίσκεται σε εξέλιξη από την Τροχαία Πατρών, σύμφωνα με το tempo24.

Βοιωτία: Ταυτοποιήθηκε ο άνδρας που βρέθηκε απανθρακωμένος σε αυτοκίνητο – Θραύσματα από σφαίρα στη σορό

Μετέφεραν τη σορό του Καργάκη με το αγροτικό – Νέο φωτογραφικό ντοκουμέντο από το μακελειό στα Βορίζια

ΕΛΛΑΔΑ

«Υπάρχουν μακαρόνια»: Νέοι διάλογοι από το κύκλωμα ναρκωτικών με ρασοφόρους

ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοφανές πρόστιμο πάνω από 1,7 εκατ. σε κάτοικο της Δονούσας που βασάνιζε ζώα – Είχε 58 γάτες εγκλωβισμένες μέσα σε άθλιες συνθήκες

ΚΟΣΜΟΣ

O Μίμο, το δελφίνι που κλέβει την παράσταση στη Βενετία, κινδυνεύει από τα ταχύπλοα (Video)

ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: Ταυτοποιήθηκαν τέσσερα άτομα για τις κόντρες στην Εθνική Οδό

ΕΛΛΑΔΑ

Σύλληψη 19χρονου που απειλούσε την ανήλικη σύντροφο του ότι θα διαρρεύσει βίντεο με προσωπικές τους στιγμές

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στουρνάρας: Ο Τσίπρας γνώριζε για το κόστος 100 εκατ. που θα προκαλούσαν οι διαπραγματεύσεις με την Τρόικα

ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Διακεκριμένος Πολίτης» του Μπουένος Άιρες ο Γιώργος Νταλάρας - Πήρε τη θρυλική φανέλα της εθνικής Αργεντινής με το «10»

LIFESTYLE

Αποστολάκης για κρητικές βεντέτες: «Για μισό μέτρο οικόπεδο, παίρνουν ένα μέτρο χώμα»

MEDIA

Κανάκης για ΕΛΤΑ: Ένα παιδάκι ρώτησε «και τώρα πώς θα στέλνουμε γράμμα στον Αϊ Βασίλη;»

LIFESTYLE

Ο πρίγκιπας Oυίλιαμ λέει ότι η απόφαση να μην δώσουν κινητά στα παιδιά τους έχει γίνει «θέμα που προκαλεί ένταση»

