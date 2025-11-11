Αναστάτωση στην Πάτρα: Οδηγός παρέσυρε τροχονόμο

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Αναστάτωση επικράτησε το μεσημέρι της Τρίτης (11.11.25) Πάτρα, όταν οδηγός παρέσυρε και τραυμάτισε, τροχονόμο.
Το περιστατικό σημειώθηκε στην Ακτή Δυμαίων, όταν υπό αδιευκρίνιστες για την ώρα συνθήκες, ο οδηγός παρέσυρε τον τροχονόμο ο οποίος επιχειρούσε τον έλεγχο.
Η προανάκριση του συμβάντος βρίσκεται σε εξέλιξη από την Τροχαία Πατρών, σύμφωνα με το tempo24.
