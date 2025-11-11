Αναστάτωση στην Πάτρα: Οδηγός παρέσυρε τροχονόμο

Αναστάτωση επικράτησε το μεσημέρι της Τρίτης (11.11.25) Πάτρα, όταν οδηγός παρέσυρε και τραυμάτισε, τροχονόμο.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην Ακτή Δυμαίων, όταν υπό αδιευκρίνιστες για την ώρα συνθήκες, ο οδηγός παρέσυρε τον τροχονόμο ο οποίος επιχειρούσε τον έλεγχο.

Η προανάκριση του συμβάντος βρίσκεται σε εξέλιξη από την Τροχαία Πατρών, σύμφωνα με το tempo24.

Διαβάστε επίσης

Βοιωτία: Ταυτοποιήθηκε ο άνδρας που βρέθηκε απανθρακωμένος σε αυτοκίνητο – Θραύσματα από σφαίρα στη σορό

Μετέφεραν τη σορό του Καργάκη με το αγροτικό – Νέο φωτογραφικό ντοκουμέντο από το μακελειό στα Βορίζια

«Πρέσβης ή πρέσβειρα» ; Τελικά πώς πρέπει να αποκαλούμε την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ