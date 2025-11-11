search
11.11.2025 19:32

Κακοκαιρία: «Βούλιαξε» η Σκάλα Καλλονής της Λέσβου – Εικόνες καταστροφής (Photos)

11.11.2025 19:32
lesvos-eksot

Πλημμύρες και ανυπολόγιστες καταστροφές άφησε πίσω του το πέρασμα της κακοκαιρίας από τη Λέσβο, με πολλούς δρόμους του νησιού να μετατρέπονται σε ποτάμια, ενώ τεράστιες ποσότητες νερού κατέκλυσαν το λεκανοπέδιο της Καλλονής.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, φερτά υλικά από το βουνό δημιούργησαν φράγμα στη γέφυρα στην είσοδο της Καλλονής, προκαλώντας την υπερχείλιση του ποταμού Τσικνιά. Τα νερά διοχετεύτηκαν δεξιά και αριστερά της κοίτης, πλημμυρίζοντας δεκάδες επιχειρήσεις και σπίτια.

Ενδεικτικό της κατάστασης είναι ότι σε ορισμένα σημεία το ύψος του νερού ξεπέρασε το μισό μέτρο, με την κυκλοφορία να διακόπτεται σε αρκετά τμήματα του οδικού δικτύου, κυρίως στις περιοχές Καλλονής – Σκάλας Καλλονής και Αρίσβης – Αγίας Παρασκευής.

Λέσβος: «Πνιγμένες» στη λάσπη επιχειρήσεις και κατοικίες

Από τις έντονες βροχοπτώσεις και τις πλημμύρες που ακολούθησαν, επιχειρήσεις και κατοικίες βρέθηκαν «πνιγμένες» στη λάσπη, με τους κατοίκους να προσπαθούν να σώσουν τα υπάρχοντά τους.

Ταυτόχρονα, πολλά οχήματα ακινητοποιήθηκαν, με οδηγούς να αναγκάζονται να τα εγκαταλείψουν για να σωθούν.

Η Πολιτική Προστασία του Δήμου Δυτικής Λέσβου απευθύνει έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις κα τη διέλευση από πλημμυρισμένους δρόμους, καθώς υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να παγιδευτούν.

Την ίδια ώρα, οι τοπικές αρχές συνεχίζουν να επιχειρούν από το πρωί με μηχανήματα και συνεργεία προκειμένου να αποκαταστήσουν τις ζημιές που άφησε πίσω της η κακοκαιρία.

