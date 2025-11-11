search
ΤΡΙΤΗ 11.11.2025
11.11.2025

Λέσβος: Σοβαρά προβλήματα από την κακοκαιρία – Πλημμύρες σε σπίτια και καταστήματα, κλειστά σχολεία (Photos/Video)

11.11.2025 07:52
kalloni1_new
Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η σφοδρή καταιγίδα που έπληξε το βράδυ της Δευτέρας τη Σκάλα Καλλονής, μετατρέποντας δρόμους σε ποτάμια και πλημμυρίζοντας δεκάδες σπίτια και επιχειρήσεις.

Η ένταση της βροχής ήταν τέτοια που μέσα σε λίγη ώρα η στάθμη του νερού ανέβηκε επικίνδυνα. Στο σημείο επιχειρούν 15 οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Μυτιλήνης, με ισχυρές δυνάμεις να συμμετέχουν στις προσπάθειες απάντλησης υδάτων. Παράλληλα, όπως αναφέρει το stonisi.gr συνεργεία της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Δυτικής Λέσβου, σε συνεργασία με κλιμάκια της Περιφέρειας, βρίσκονται επί ποδός επιχειρώντας στο σημείο.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, ο ποταμός Τσικνιάς υπερχείλισε, με αποτέλεσμα τεράστιοι όγκοι νερού να κατακλύσουν το λεκανοπέδιο της Καλλονής. Το νερό ανέβηκε γρήγορα, σκεπάζοντας δρόμους, αυλές και αυτοκίνητα, ενώ σε ορισμένα σημεία το ύψος του ξεπέρασε το μισό μέτρο.

Η κυκλοφορία διακόπηκε σε αρκετά τμήματα του οδικού δικτύου, κυρίως μεταξύ Καλλονής – Σκάλας Καλλονής και Αρίσβης – Αγίας Παρασκευής, όπου το οδόστρωμα μετατράπηκε σε ποτάμι. Οχήματα ακινητοποιήθηκαν μέσα σε πλημμυρισμένα σημεία, ενώ αρκετοί οδηγοί χρειάστηκε να εγκαταλείψουν τα αυτοκίνητά τους . Κάτοικοι αναφέρουν ότι το νερό μπήκε σε σπίτια και καταστήματα, προκαλώντας καταστροφές σε ηλεκτρικές συσκευές, αποθήκες και προϊόντα.

Κλειστά τα σχολεία

Εν τω μεταξύ, με απόφαση του Δημάρχου Δυτικής Λέσβου, σε συνεργασία με τον Εντεταλμένο Σύμβουλο Παιδείας και έπειτα από εισήγηση του Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας Ανδρέα Άξή, όλα τα σχολεία της Δυτικής Λέσβου θα παραμείνουν σήμερα, Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025, κλειστά.

Η απόφαση ελήφθη προληπτικά, εξαιτίας των έντονων και παρατεταμένων βροχοπτώσεων που πλήττουν μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας προβλήματα στην κυκλοφορία και αυξημένο κίνδυνο μετακίνησης μαθητών και εκπαιδευτικών.

