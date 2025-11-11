search
ΤΡΙΤΗ 11.11.2025 20:13
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

11.11.2025 18:48

Τραγωδία στη Γαύδο: Τρεις μετανάστες νεκροί μετά από ανατροπή λέμβου

11.11.2025 18:48
LIMENIKO NEW

Επιχείρηση έρευνας και διάσωσης υπό τον συντονισμό του Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης πραγματοποιείται στα νότια της Γαύδου μετά από ανατροπή λέμβου με μετανάστες.

Μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί τρεις σοροί και διασώθηκαν 56 άτομα.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως στην περιοχή βρίσκονται δύο παραπλέοντα σκάφη ενώ σπεύδουν δύο ακόμα σκάφη του Λιμενικού. Παράλληλα, απογειώθηκε και ένα ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας. Οι έρευνες συνεχίζονται για τυχόν αγνοούμενους.

kataggelia-magia
ΕΛΛΑΔΑ

Αθήνα: Γυναίκα έκανε μάγια και τελετές για να… σώσει τον γάμο της – «Έδωσε 350 ευρώ για να τον κάνει σκλάβο της»

jagger
LIFESTYLE

Κιθάρες, jackets και άλλα αντικείμενα των Rolling Stones σε δημοπρασία – Κεντρικό κομμάτι μια Gibson Les Paul Custom του 1968

pater-parthenios
ΕΛΛΑΔΑ

«Υπάρχουν μακαρόνια»: Νέοι διάλογοι από το κύκλωμα ναρκωτικών με ρασοφόρους

gates-25423
ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοφανές πρόστιμο πάνω από 1,7 εκατ. σε κάτοικο της Δονούσας που βασάνιζε ζώα – Είχε 58 γάτες εγκλωβισμένες μέσα σε άθλιες συνθήκες

delphini venetia
ΚΟΣΜΟΣ

O Μίμο, το δελφίνι που κλέβει την παράσταση στη Βενετία, κινδυνεύει από τα ταχύπλοα (Video)

STOURNARAS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στουρνάρας: Ο Τσίπρας γνώριζε για το κόστος 100 εκατ. που θα προκαλούσαν οι διαπραγματεύσεις με την Τρόικα

dalaras mesi
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Διακεκριμένος Πολίτης» του Μπουένος Άιρες ο Γιώργος Νταλάρας - Πήρε τη θρυλική φανέλα της εθνικής Αργεντινής με το «10»

kwstas_apostolakis
LIFESTYLE

Αποστολάκης για κρητικές βεντέτες: «Για μισό μέτρο οικόπεδο, παίρνουν ένα μέτρο χώμα»

antonis-kanakis
MEDIA

Κανάκης για ΕΛΤΑ: Ένα παιδάκι ρώτησε «και τώρα πώς θα στέλνουμε γράμμα στον Αϊ Βασίλη;»

William family
LIFESTYLE

Ο πρίγκιπας Oυίλιαμ λέει ότι η απόφαση να μην δώσουν κινητά στα παιδιά τους έχει γίνει «θέμα που προκαλεί ένταση»

