Πρωτοφανές πρόστιμο πάνω από 1,7 εκατ. σε κάτοικο της Δονούσας που βασάνιζε ζώα – Είχε 58 γάτες εγκλωβισμένες μέσα σε άθλιες συνθήκες

Πάνω από 1,7 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζεται το ύψος του χρηματικού προστίμου που βεβαιώθηκε σε βάρος ενός 63χρονου στη Δονούσα, από αστυνομικούς που πραγματοποίησαν έφοδο ύστερα από καταγγελία για βασανισμό ζώων, σε περιφραγμένο χώρο ιδιοκτησίας του, όπου υπήρχαν παλιά ενοικιαζόμενα δωμάτια και εστιατόριο τα οποία δεν λειτουργούσαν πια. Εκεί είχε μαζέψει, κλειδώσει και αφήσει υποσιτισμένες 58 γάτες.

Πρόκειται για ένα πρωτοφανές ύψος προστίμου που έχει έως τώρα βεβαιωθεί για τέτοιες παραβάσεις, ενώ από αυτό προκύπτει και η άθλια εικόνα που αντίκρισαν οι Αρχές από την κατάσταση των ζώων.

Μάλιστα, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, το ποσό αναμένεται να υπερβεί το 1.740.000 ευρώ που είναι τώρα, μόλις βεβαιωθούν και οι επιπλέον παραβάσεις για έλλειψη βιβλιαρίων υγείας των ζώων, έλλειψη τσιπ κλπ.

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν για αντίστοιχους λόγους στο Μοσχάτο, συνελήφθη και θα οδηγηθεί στην εισαγγελία της Νάξου με την κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του για τον νόμο περί προστασίας των ζώων.

servetalis-new
LIFESTYLE

Ο Άρης Σερβετάλης «ξαναχτυπά» για τις αμβλώσεις: Ορισμένα πράγματα δεν επιδέχονται διάλογο

ASTHENOFOR NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αχαΐα: Αγοράκι 3 ετών έπεσε από μάντρα και σκοτώθηκε

kataggelia-magia
ΕΛΛΑΔΑ

Αθήνα: Γυναίκα έκανε μάγια και τελετές για να… σώσει τον γάμο της – «Έδωσε 350 ευρώ για να τον κάνει σκλάβο της»

1 / 3