Γλυφάδα: Απετράπη η απάνθρωπη έξωση τετραμελούς οικογένειας με καρκινοπαθή και βρέφος 6 μηνών

Στην αποτροπή της απάνθρωπης έξωσης τετραμελούς οικογένειας από το σπίτι της στη Γλυφάδα, οδήγησε η κινητοποίηση των σωματείων και οι έντονες αντιδράσεις αλληλέγγυων πολιτών.

Όπως έγινε γνωστό το πρωί της Τετάρτης, 12/11, δικαστικός επιμελητής συνοδευόμενος από δυνάμεις της αστυνομίας, έφτασε στο σπίτι της οικογένειας που αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας, προκειμένου να τους απομακρύνουν από την οικία τους.

Μάλιστα, ο δικαστικός επιμελητής και η αστυνομία έσπασαν την πόρτα του σπιτιού της οικογένειας στην προσπάθειά τους να τους απομακρύνουν.

Γλυφάδα: Διορία ενός μήνα στην οικογένεια για να εγκαταλείψει το σπίτι της

Ωστόσο, όπως αναφέρει η «Εφ.Συν.» , η κινητοποίηση των σωματείων, αλλά και των κατοίκων της Γλυφάδας, έπαιξε κομβικό ρόλο στην προσωρινή αποτροπή της έξωσης.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στην οικογένεια δόθηκε διορία ενός μήνα προκειμένου να φύγει από το σπίτι, γεγονός που σημαίνει πως ο φόβος, η αβεβαιότητα και αγωνία για τα μέλη της παραμένει.

Σημειώνεται ότι η τετραμελής οικογένεια αποτελείται από τη μητέρα, τον πατέρα που έχει υποστεί εγκεφαλικό, την καρκινοπαθή κόρη τους και το έξι μηνών μωρό της.

