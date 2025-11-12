search
ΤΕΤΑΡΤΗ 12.11.2025
ΕΛΛΑΔΑ

12.11.2025 17:05

Σοβαρός τραυματισμός γυναίκας σε τροχαίο στα Χανιά

12.11.2025 17:05
Σοβαρά τραυματίστηκε γυναίκα οδηγός δικύκλου κατά τη διάρκεια τροχαίου ατυχήματος στη Λεωφόρο Μουρνιών στα Χανιά.

Η σύγκρουση που σημειώθηκε το μεσημέρι, ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα η οδηγός να εκτιναχθεί στον αέρα, να χτυπήσει στο παρμπρίζ του αυτοκινήτου και να τραυματιστεί σοβαρά.

Άμεσα έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ από το νοσοκομείο, το οποίο βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το σημείο του τροχαίου και μετέφερε την οδηγό στο ΤΕΠ του Νοσοκομείου Χανίων.

Άνδρες της τροχαίας έφτασαν επίσης στο σημείο και συγκεκριμένα στους σηματοδότες Αγίας Μαρίνας και Μουρνιών, όπου και ρύθμισαν την κυκλοφορία, η οποία είχε σταματήσει δεδομένης της κατάστασης, αλλά και των συντριμμιών του δικύκλου.

Σύμφωνα με ενημέρωση του ΑΠΕ-ΜΠΕ από τον αναπληρωτή Διοικητή του νοσοκομείου ιατρό Μανώλη Καλιωνάκη, η γυναίκα έφερε πολλαπλά τραύματα και κατάγματα, αυτήν την ώρα χειρουργείται από ομάδα ορθοπεδικών και θα οδηγηθεί στη ΜΕΘ. Όπως τόνισε ο κ. Καλιωνάκης, «…την έσωσε το κράνος, παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης της και αυτό τα λέει όλα».

CELINE_DION
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Καναδάς πιέζει για συμμετοχή στη Eurovision: «Πρόκειται για την προστασία της ταυτότητάς μας»

galliki-ethnosynelefsi
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Αναστολή του συνταξιοδοτικού συστήματος ως το 2027 ψήφισε η Εθνοσυνέλευση

iereas-evelpidon
ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα ναρκωτικών με ρασοφόρους: Στη φυλακή η 52χρονη φερόμενη ως αρχηγός και δύο ακόμη μέλη

metanastes_new_123
ΕΛΛΑΔΑ

Εξέγερση σε δομή μεταναστών στις Σέρρες – Παρέμβαση της Αστυνομίας, τουλάχιστον 25 προσαγωγές

ADELE
LIFESTYLE

Η Αντέλ θα κάνει το ντεμπούτο της στην υποκριτική στη διασκευή του μυθιστορήματος «Cry to Heaven» από τον Τομ Φορντ

giannaris mamdani ny
ΚΟΣΜΟΣ

Μιχάλης Γιάνναρης: Ποιος είναι ο ομογενής που βρίσκεται στο πλευρό του νέου δημάρχου της Νέας Υόρκης Ζόχραν Μαμντάνι

STOURNARAS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στουρνάρας: Ο Τσίπρας γνώριζε για το κόστος 100 εκατ. που θα προκαλούσαν οι διαπραγματεύσεις με την Τρόικα

antonis-kanakis
MEDIA

Κανάκης για ΕΛΤΑ: Ένα παιδάκι ρώτησε «και τώρα πώς θα στέλνουμε γράμμα στον Αϊ Βασίλη;»

dalaras mesi
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Διακεκριμένος Πολίτης» του Μπουένος Άιρες ο Γιώργος Νταλάρας - Πήρε τη θρυλική φανέλα της εθνικής Αργεντινής με το «10»

kris jenner
LIFESTYLE

Η Κρις Τζένερ διέγραψε τις φωτογραφίες της Μέγκαν Μαρκλ και του Πρίγκιπα Χάρι από το πάρτι των 70ών γενεθλίων της

