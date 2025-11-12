Αίτημα Ασλανίδη για εκταφή του γιου του: Ζητά να διενεργηθούν εξετάσεις DNA

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Υπόμνημα, με το οποίο ζητά την εκταφή της σορού του γιου του Δημήτρη, κατέθεσε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας, ο Παύλος Ασλανίδης.
Ο Παύλος Ασλανίδης ζητά να διενεργηθούν συγκεκριμένες συγκεκριμένες εξετάσεις, να τηρηθούν αυστηρά πρωτόκολλα και να σταλεί δείγμα στην Ολλανδία ή τη Γερμανία.
Αυτή την εβδομάδα λήγει η προθεσμία για απαντήσουν οι συγγενείς των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών, αν επιθυμούν να διενεργηθούν εξετάσεις. Σε περίπτωση που δεν το πράξουν κάποιοι συγγενείς, τότε θα κληθούν οι ιατροδικαστές που θα ορίσουν εκείνοι τι εξετάσεις θα γίνουν.
