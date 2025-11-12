search
12.11.2025 16:01

Αίτημα Ασλανίδη για εκταφή του γιου του: Ζητά να διενεργηθούν εξετάσεις DNA

12.11.2025 16:01
pavlos-aslanidis

Υπόμνημα, με το οποίο ζητά την εκταφή της σορού του γιου του Δημήτρη, κατέθεσε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας, ο Παύλος Ασλανίδης.

Ο Παύλος Ασλανίδης ζητά να διενεργηθούν συγκεκριμένες συγκεκριμένες εξετάσεις, να τηρηθούν αυστηρά πρωτόκολλα και να σταλεί δείγμα στην Ολλανδία ή τη Γερμανία.

  • Να διενεργηθεί εξειδικευμένη ιατροδικαστική γενετική (DNA) εξέταση,
  • Να διενεργηθεί εξειδικευμένη τοξικολογική – χημική ανάλυση εξέτασης για επιταχυντές και δείκτες εισπνοής καπνού/τοξικών αερίων, καθώς και για υδρογονάνθρακεςκαι προϊόντα καύσης
  • Να τηρηθούν αυστηρά όλες οι διαδικασίες όπως αυστηρή τήρηση δειγματοληψίας, τοξικολογικής –χημικής εξέτασης, καθώς και ελέγχου ταυτοποίησης με DNA και να γίνουν όλες οι απαραίτητες βιοχημικές, ιστολογικές, τοξικολογικές κ.α. εξετάσεις , ώστε να διακριβωθούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό τα αίτια του θανάτου του, αλλά και να ταυτοποιηθούν όλα τα τεμάχια, που τοποθετήθηκαν στο φέρετρο του Δημήτρη Ασλανίδη
  • Να χορηγηθεί στην ορισθείσα τεχνική του σύμβουλο, γραπτή και ρητή άδεια να εξετάσει τα ανευρεθέντα κατόπιν εκταφής τμήματα της σορού του γιου του και να λάβει δείγματα εξ αυτών για ιστολογικές, τοξικολογικές, χημικές εξετάσεις και εξετάσεις DNA, χορηγουμένης προς τούτο , για να αποσταλούν σε διεθνώς αναγνωρισμένο και με την απαιτούμενη πιστοποίηση Εργαστήριο στη Γαλλία, όπου θα διενεργηθεί συμφώνως με τους «κανόνες της επιστήμης και τέχνης» τόσον ο έλεγχος ταυτοποίησης με DNA όσον και οι ενδεδειγμένες λοιπές χημικές, τοξικολογικές, ιστολογικές κλπ. εξετάσεις.

Αυτή την εβδομάδα λήγει η προθεσμία για απαντήσουν οι συγγενείς των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών, αν επιθυμούν να διενεργηθούν εξετάσεις. Σε περίπτωση που δεν το πράξουν κάποιοι συγγενείς, τότε θα κληθούν οι ιατροδικαστές που θα ορίσουν εκείνοι τι εξετάσεις θα γίνουν.

