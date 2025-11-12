Αναστασία Τασούλα: Η συγκλονιστική τελευταία ανάρτηση – «Ευγνώμων λοιπόν – Γιατί αγάπη είναι πιο δυνατή από την θανατίλα»

Γεμάτη ευγνωμοσύνη και αγάπη ήταν η τελευταία ανάρτηση της Αναστασίας Τασούλα, της κοπέλας που πάλεψε όλη της τη ζωή με την κυστική ίνωση, πριν τελικά χάσει τη μάχη το βράδυ της Δευτέρας.

Η 27χρονη κοπέλα – σύμβολο που είχε υποβληθεί σε μεταμόσχευση πνεύμονα, πριν ο οργανισμός της δυστυχώς απορρίψει το μόσχευμα, το τελευταίο διάστημα περίμενε ξανά στη λίστα αναμονής για ένα άκομη «δώρο ζωής»..

Η τελευταία της ανάρτηση στο Instagram τον περασμένο Σεπτέμβριο μιλά για την αγάπη, την ελπίδα, τον έρωτα και τον θάνατο και παρά τις δυσκολίες ξεχειλίζει ευγνωμοσύνη…

Όλη η ανάρτηση

«σκεφτόμουν λοιπόν, γιατί όταν δεν έχεις ανάσα να κουνηθείς δεν έχεις άλλη επιλογή απο το να σκέφτεσαι και να σκέφτεσαι και να σκέφτεσαι…

ότι η δύναμη της αγάπης είναι ισχυρότερη από την δύναμη των τύψεων και μέσα σε ένα δευτερόλεπτο κατάλαβα ξανά πόσο τυχερή είμαι στην ζωή μου που έχω τόση πολύ αγάπη που μπορώ να αισθάνομαι έτσι

και ότι αν δεν είχα τις φίλες μου δεν θα είχα μάθει ότι χρειάζεται να είμαστε η εαυτή μας σε κάθε περίσταση

να γελάμε μέχρι να σκάσουμε και μεχρι να σπάσουμε και να κλάψουμε

και ότι οι αγκαλιές είναι όμορφες τελικά

και ότι η ζωή είναι ωραία με τα απλά και τα χαζά

και ότι να θεωρείς δεδομένους τους αγαπημένους σου ανθρώπους φέρνει ασφάλεια, και σε αυτούς φέρνει ασφάλεια το ότι μέρα νύχτα τους διεκδικείς ακόμα και αφού τους θεωρείς δεδομένους

και είμαι τυχερή που έχω ανθρώπους που φοβούνται μην με χάσουν, γιατί και εγώ φοβάμαι μη τους χάσω-οπότε έτσι ούτε χάνομαι, ούτε με χάνουν

έτσι μένω

και μένω και για την μαμά μου και τους μαντράχαλους – τα αδέρφια μου – γιατί αν δεν με έχουν ποιος θα μπαίνει στα φορολογικά τους να τους πει τι χρωστάνε, ποιος θα τους κάνει την ζωή άνω κατω με τα τρελά μου, και μετά σκέφτομαι αν δεν την είχα εγώ αυτήν την οικογένεια, ποιους θα είχα να κορόιδευω καθημερινά και ανελλιπώς γελώντας για τα πιο κουλά πράγματα που μόνο σε εμάς συμβαίνουν;

και μένω και για εσένα, για το σπίτι που δεν φτιάξαμε ακόμα, αλλά θα το φτιάξουμε και δεν θα εννοώ το διαμέρισμα.

και εσύ μένεις γιατί ποιος άλλος θα κάνει τον κάβουρα με τόση επιτυχία και θα σε βαράει μέσα στον ύπνο σου καλύτερα απο εμένα;

και μένουμε γιατί είμαστε ομάδα, και η δικιά μας ομάδα στις δυσκολίες παίρνει κύπελλα και ανεβαίνει κατηγορίες

και μένουμε.

και έτσι καταλήγω τυχερή

γιατί μέσα σε κάθε τραγική κατάσταση στην ζωή μου, έχω τόσους λόγους αγάπης για να συνεχίσω να ζω που άλλοι άνθρωποι δεν έχουν ή δεν βλέπουν ότι έχουν σε τριάντα τρεις ζωές

ευγνώμων λοιπόν.

ε και σε άλλα νέα πριν μια εβδομάδα πήγα ως την θάλασσα να την χαζέψω

γιατί οι τέσσερις τοίχοι, η αναμονή και οι πόνοι δεν παλεύονται

αλλά κάπως θα τα παλέψουμε – μαζί, γιατί η αγάπη είναι πιο δυνατή από την θανατίλα, τις τύψεις, την θλίψη και την απόρριψη.

ου-αου»

