Μαρουσάκης: Θα συνεχιστεί ο άστατος καιρός – Έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας την επόμενη εβδομάδα

Ο άστατος καιρός θα συνεχιστεί όλη την εβδομάδα με τοπικές βροχές. Από τα μέσα της επόμενης μάλιστα, αναμένονται νέα κύματα κακοκαιρίας.

Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, σήμερα (12/11) θα περάσει μια σύντομη διαταραχή προς τα ανατολικά, με αλλαγή ανέμων από νοτιάδες σε βοριάδες και μικρή πτώση της θερμοκρασίας.

Το πρωί μάλιστα οι θερμοκρασίες έφτασαν κοντά στο μηδέν. Στο Αιγαίο προβλέπονται ασθενείς βροχές σε Κυκλάδες, Σποράδες, Εύβοια, Αττική, Βοιωτία, ανατολική Πελοπόννησο και βόρεια Κρήτη.

Το κρύο θα είναι αισθητό κυρίως στα ηπειρωτικά, με μεγιστες θερμοκρασίες κάτω από τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Το πρωί, σύμφωνα με το meteo, το θερμόμετρο στο Βαρικό Φλώρινας έγραψε την χαμηλότερη θερμοκρασία με -0,6 °C.

Οπως δείχνουν οι χάρτες της ΕΜΥ από την επόμενη Τρίτη βράδυ με Τετάρτη πρωί, οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι η θερμοκρασία θα κάνει «βουτιά», ενώ από τα δυτικά αναμένονται βροχές και καταιγίδες.

