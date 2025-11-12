search
ΕΛΛΑΔΑ

12.11.2025 11:46

Μαρουσάκης: Θα συνεχιστεί ο άστατος καιρός – Έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας την επόμενη εβδομάδα

Ο άστατος καιρός θα συνεχιστεί όλη την εβδομάδα με τοπικές βροχές. Από τα μέσα της επόμενης μάλιστα, αναμένονται νέα κύματα κακοκαιρίας.

Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, σήμερα (12/11) θα περάσει μια σύντομη διαταραχή προς τα ανατολικά, με αλλαγή ανέμων από νοτιάδες σε βοριάδες και μικρή πτώση της θερμοκρασίας.

Το πρωί μάλιστα οι θερμοκρασίες έφτασαν κοντά στο μηδέν. Στο Αιγαίο προβλέπονται ασθενείς βροχές σε Κυκλάδες, Σποράδες, Εύβοια, Αττική, Βοιωτία, ανατολική Πελοπόννησο και βόρεια Κρήτη.

Το κρύο θα είναι αισθητό κυρίως στα ηπειρωτικά, με μεγιστες θερμοκρασίες κάτω από τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Το πρωί, σύμφωνα με το meteo, το θερμόμετρο στο Βαρικό Φλώρινας έγραψε την χαμηλότερη θερμοκρασία με -0,6 °C.

Οπως δείχνουν οι χάρτες της ΕΜΥ από την επόμενη Τρίτη βράδυ με Τετάρτη πρωί, οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι η θερμοκρασία θα κάνει «βουτιά», ενώ από τα δυτικά αναμένονται βροχές και καταιγίδες.

Διαβάστε επίσης:

Απανθρωπιά: Κάνουν έξωση σε πατέρα με εγκεφαλικό και με παιδί καρκινοπαθές στη Γλυφάδα

Σιδηρόδρομος: «Στο κόκκινο» οι σχέσεις του υπουργείου Μεταφορών με την Hellenic Train – Γιατί οι Ιταλοί αρνούνται να φέρουν καινούργια τρένα

ΙΝΕ ΓΣΕΕ: Άγχος, ανασφάλεια και χαμηλοί μισθοί για την Generation Z, δείχνει έρευνα

Οι πιο αστείοι επιστήμονες του κόσμου έρχονται στην Αθήνα στο Athens Science Festival 18 – 21 Δεκεμβρίου – Ωδείο Αθηνών

Το φινάλε της φάσης των ομίλων των UEFA European Qualifiers για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 στο γήπεδο του Novasports!

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεσσαλονίκη: Πώς ο Ρέμος έκανε… ροντέο το δημοτικό συμβούλιο (Video)

ΣΙΝΕΜΑ

Οι Matthew McConaughey και Michael Caine υπέγραψαν συμφωνία με εταιρεία AI για τη δημιουργία συνθετικών εκδόσεων των φωνών τους (video)

ΥΓΕΙΑ

«Θερμή» υποδοχή με αποδοκιμασίες για τον Άδωνι Γεωργιάδη στο Νοσοκομείο Χίου (video)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στουρνάρας: Ο Τσίπρας γνώριζε για το κόστος 100 εκατ. που θα προκαλούσαν οι διαπραγματεύσεις με την Τρόικα

MEDIA

Κανάκης για ΕΛΤΑ: Ένα παιδάκι ρώτησε «και τώρα πώς θα στέλνουμε γράμμα στον Αϊ Βασίλη;»

ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Διακεκριμένος Πολίτης» του Μπουένος Άιρες ο Γιώργος Νταλάρας - Πήρε τη θρυλική φανέλα της εθνικής Αργεντινής με το «10»

ΚΟΣΜΟΣ

Μιχάλης Γιάνναρης: Ποιος είναι ο ομογενής που βρίσκεται στο πλευρό του νέου δημάρχου της Νέας Υόρκης Ζόχραν Μαμντάνι

MEDIA

«The Voice» και «Μια νύχτα μόνο» τα πρώτα σε τηλεθέαση προγράμματα του σαββατοκύριακου (8,9/11)

