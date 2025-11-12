Απανθρωπιά: Κάνουν έξωση σε πατέρα με εγκεφαλικό και με παιδί καρκινοπαθές στη Γλυφάδα

Σε μία ακόμη απάνθρωπη κίνηση προχώρησε ένα fund καθώς επιχειρεί έξωση σε σπίτι οικογένειας με σοβαρά προβλήματα υγείας.

Στη Γλυφάδα από το πρωί η «cairo real estate» έχει στείλει δικαστικό επιμελητή με συνοδεία της αστυνομίας, για να βγάλουν εκτός τον ιδιοκτήτη του σπιτιού, ο οποίος σημειωτέων έχει υποστεί εγκεφαλικό στο παρελθόν.

Οι αστυνομικοί δεν του επέτρεπαν να επιστρέψει μέσα την ώρα που του έπαιρναν το σπίτι, ένα σπίτι για το οποίο από το καλοκαίρι έχει ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με την Dovalue για να βρεθεί λύση. Παρ΄ όλα αυτά, η cairo δεν… πτοήθηκε και από τις 07:30 πήγε να κάνει την έξωση στον πατέρα δύο παιδιών, εκ των οποίο το ένα, νεαρής ηλικίας, πρόσφατα έδινε μάχη με τον καρκίνο…

Εξω από το σπίτι υπάρχει κόσμος και γίνεται προσπάθεια να εμποδιστεί η έξωση, ενώ επικρατεί ένταση λόγω της απάνθρωπης ενέργειας του συγκεκριμένου fund.

