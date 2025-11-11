Μετρό: Έκλεισαν οι σταθμοί «Νέος Κόσμος», «Άγιος Ιωάννης» και «Δάφνη» – Σε ισχύ οι νέες ρυθμίσεις στη Γραμμή 2

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Σε ισχύ τέθηκαν απόψε, Τρίτη 11 Νοεμβρίου, οι νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 2 του Μετρό, με τρεις σταθμούς να κλείνουν πλέον νωρίτερα τα βράδια.
Συγκεκριμένα, οι σταθμοί «Νέος Κόσμος», «Άγιος Ιωάννης» και «Δάφνη» έκλεισαν από τις 21:40 απόψε. Το ωράριο αυτό (κλείσιμο στις 21:40) θα ισχύει από Κυριακή έως Πέμπτη, και οι ρυθμίσεις θα διαρκέσουν έως και τις 12 Δεκεμβρίου.
Οι αλλαγές αυτές οφείλονται στην έναρξη τεχνικών εργασιών για την αντικατάσταση σιδηροτροχιών στο τμήμα «Δάφνη – Νέος Κόσμος».
Καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών (Κυριακή έως Πέμπτη, μετά τις 21:40) η κυκλοφορία στη Γραμμή 2 «Ανθούπολη – Ελληνικό» διεξάγεται σε δύο ξεχωριστά τμήματα:
Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού στο τμήμα που διεκόπη η κυκλοφορία, ο ΟΑΣΑ δρομολόγησε την προσωρινή, κυκλική λεωφορειακή γραμμή Χ13 «Φιξ – Άγιος Δημήτριος». Η γραμμή αυτή εξυπηρετεί τους κλειστούς σταθμούς «Νέος Κόσμος», «Άγιος Ιωάννης» και «Δάφνη», με αφετηρία και τέρμα στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του σταθμού Μετρό «Συγγρού Φιξ» (επί της Λεωφόρου Συγγρού, δίπλα στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης).
Σύμφωνα με τη ΣΤΑ.ΣΥ, παράλληλα με τις εργασίες αντικατάστασης των σιδηροτροχιών, στα ίδια σημεία θα πραγματοποιούνται και εργασίες για την εγκατάσταση δικτύου 5G.
Οι τελευταίοι συρμοί που διήλθαν από τους σταθμούς πριν από το κλείσιμό τους, αναχώρησαν:
