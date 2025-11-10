search
ΔΕΥΤΕΡΑ 10.11.2025 16:13
ΕΛΛΑΔΑ

10.11.2025 11:33

Ρυθμίσεις στη γραμμή 2 του μετρό από σήμερα – Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν το βράδυ και ποιες ημέρες

10.11.2025 11:33
Ξεκινά η αντικατάσταση σιδηροτροχιών στο Μετρό της Αθήνας από σήμερα, 11 Νοεμβρίου, μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Οι εργασίες αφορούν τη γραμμή 2 και 3, με το ξεκίνημα να γίνεται από τη γραμμή 2. Οι εργασίες θα γίνουν στα τμήματα Σεπόλια-Δάφνη (γραμμή 2) και Μοναστηράκι -Εθνική Αμυνα (γραμμή 3) και θα ολοκληρωθούν στο τέλος του 2026.

Οι τεχνικές εργασίες στο υπόγειο δίκτυο θα εκτελούνται τις νυχτερινές ώρες και ανά διαστήματα σε διαφορετικά σημεία. Παράλληλα με τις εργασίες αντικατάστασης σιδηροτροχιών, στα ίδια σημεία θα πραγματοποιούνται και εργασίες για την εγκατάσταση δικτύου 5G. 

Οι εργασίες ξεκινούν από το τμήμα «Δάφνη – Νέος Κόσμος» της Γραμμής 2, στο οποίο θα εφαρμόζονται τις νυχτερινές ώρες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Ειδικότερα, οι σταθμοί ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ και ΔΑΦΝΗ  από Κυριακή έως Πέμπτη θα κλείνουν από τις 21:40 το βραδυ, 2μιση ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας. 

Οι εργασίες στο συγκεκριμένο τμήμα θα ξεκινήσουν  την Τρίτη 11 Νοεμβρίου και θα διαρκέσουν ως τις 12/12.

Η κυκλοφορία στη Γραμμή 2 του Μετρό «Ανθούπολη – Ελληνικό» τις ώρες των εργασιών θα  διεξάγεται στα τμήματα «Ελληνικό – Άγιος Δημήτριος» και «Ανθούπολη – Συγγρού Φιξ». 

Αναλυτικά, οι τελευταίοι συρμοί, πριν το κλείσιμο των 3 σταθμών, θα αναχωρούν:

  • από Σύνταγμα προς Ελληνικό στις 21:40, 
  • από Νέο Κόσμο προς Ελληνικό στις 21:44,
  • από Νέο Κόσμο προς Ανθούπολη στις 21:51,
  • από Αγ. Ιωάννη προς Ελληνικό στις 21:45,
  • από Αγ. Ιωάννη προς Ανθούπολη στις 21:50,
  • από Δάφνη προς Ελληνικό στις 21:47 και
  • από Δάφνη προς Ανθούπολη στις 21:48.

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού στο τμήμα Άγιος Δημήτριος – Συγγρού Φιξ, δρομολογείται από τον ΟΑΣΑ η προσωρινή, κυκλική λεωφορειακή γραμμή Χ13 «Φιξ – Αγ. Δημήτριος», που θα εξυπηρετεί τους κλειστούς σταθμούς Μετρό Νέο Κόσμο, Αγ. Ιωάννη και Δάφνη. Η Αφετηρία και το Τέρμα της ορίζεται στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του σταθμού Μετρό «Συγγρού Φιξ» και συγκεκριμένα επί της λεωφόρου Συγγρού δίπλα στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης.

1 / 3