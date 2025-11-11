Απογοήτευση αγροτών μετά τις συναντήσεις με Τσιάρα-Χατζηδάκη – Μιλούν για «θολές» υποσχέσεις και προαναγγέλλουν κλιμάκωση

Για “θολές ημερομηνίες”, αλλά και “αόριστες διαβεβαιώσεις” αναφορικά με τις πληρωμές των αγροτικών ενισχύσεων έκανε λόγο ο Πρόεδρος της ΕΘΕΑΣ, Παύλος Σατολιάς, μετά τη συνάντηση με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, στο οποίο επέδωσε, μαζί με άλλα μέλη της αγροτικών φορέων, ψήφισμα με τα αιτήματα των παραγωγών.

Σύμφωνα με τον κ. Σατολιά ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης είπε “ότι γίνεται προσπάθεια να πληρωθεί η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης για το 2025 μέχρι τέλος Νοεμβρίου και μέχρι τέλος Δεκεμβρίου να εξοφληθούν τα υπόλοιπα ωφελούμενα “της τάξεως του 1,2 δις. Ευρώ, τα οποία λείπουν από την πραγματική οικονομία, γιατί εκεί πηγαίνουν αυτά τα χρήματα οι αγρότες, σε οφειλές και υποχρεώσεις για να κρατήσουν τις εκμεταλλεύσεις τους”.

“Εάν δεν δούμε τα χρήματα στους λογαριασμούς μας θα κλιμακώσουμε τον αγώνα” είπε τονίζοντας ότι η αρχή θα γίνει στις 23 Νοεμβρίου στη Νίκαια της Λάρισας “όπου θα γίνει μια μεγάλη συνέλευση για να αποφασιστεί το μέλλον των κινητοποιήσεων”.

Ο Πρόεδρος της ΕΘΕΑΣ χαρακτήρισε “πολύ κακή” την πρόσφατη πληρωμή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο λέγοντας μεταξύ άλλων ότι “ο πρωθυπουργός είχε εξαγγείλει τα 100 εκατομμύρια πέρσι να γίνουν φέτος 160 εκατ. ευρώ. Αντ’ αυτού, το πρώτο εννιάμηνο του 2025 έχουν πιστωθεί 56 εκατομμύρια”

Αναφορικά με την ευλογιά ο κ. Σατολιάς υπογράμμισε ότι “εάν δεν παρθούν σωστά μέτρα -και αυτά θα τα κάνει η κυβέρνηση- για να εκριζώσουμε το φαινόμενο, την επόμενη άνοιξη θα βρεθούμε προ εκπλήξεως” και πρόσθεσε “θα διασπαστεί ο κτηνοτροφικός ιστός, θα υπάρχει μεγάλη ζημιά. Θα έχουμε τρομακτικές αυξήσεις σε προϊόντα ζωικής παραγωγής και στα γαλακτοκομικά”.

Και κατέληξε “η Πολιτεία πρέπει να βρει τον τρόπο να εκριζώσει την ευλογιά, και αυτός ο τρόπος, η ευθύνη, θα είναι δική της. Μετά για να πειστούν οι κτηνοτρόφοι και να βοηθήσουν, να νιώσουν ότι η πολιτεία είναι δίπλα τους, πρέπει να αποζημιώσει σωστά όλους αυτούς που έχασαν τα κοπάδια τους και έχουν μείνει χωρίς εισόδημα”.

Πληρωμές ΟΠΕΚΕΠΕ και ευλογιά των αιγοπροβάτων στο επίκεντρο της συνάντησης του Τσιάρα με τους εκπροσώπους των αγροτών

Η πόρτα του υπουργείου είναι ανοιχτή για διάλογο και αντιμετώπιση των προβλημάτων, τόνισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας σε συνάντηση που είχε με τη Συντονιστική Επιτροπή Αγροτών και εκπροσώπους αγροτικών συλλόγων και συνεταιρισμών, οι οποίοι του παρέδωσαν το ψήφισμά τους.

«Είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε μια διεξοδική συζήτηση με τους εκπροσώπους των αγροτών που οργάνωσαν το συλλαλητήριο για όλα τα θέματα τα οποία τους απασχολούν. Τα κρίσιμα θέματα είναι δύο: το ζήτημα της ροής των πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ και το ζήτημα της αντιμετώπισης της ζωονόσου της ευλογιάς. Ακούστηκαν οι απόψεις όλων των εκπροσώπων, όλων των φορέων, για θέματα τα οποία απασχολούν όλους τους Έλληνες παραγωγούς», δήλωσε ο κ. Τσιάρας και συμπλήρωσε: «Η κυβέρνηση το έχει αποδείξει πολλές φορές: είναι αποφασισμένη να στηρίξει με κάθε δυνατό μέσο ουσιαστικά τον έντιμο Έλληνα παραγωγό, αλλά κυρίως να δρομολογήσει όλες τις εξελίξεις και το πλαίσιο μέσα από το οποίο αφενός οι δραστηριότητες στον πρωτογενή τομέα θα υποστηρίζονται και αφετέρου θα έχουν και συνέχεια. Γι’ αυτό τον λόγο, άλλωστε, υπάρχει μια συγκεκριμένη δέσμη μέτρων. Γι’ αυτό τον λόγο και επιχειρείται να μπουν σε μια σειρά οι πληρωμές που θα ξεκινήσουν από αυτό τον μήνα -και θα συνεχιστούν και τον επόμενο μήνα- από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου να υπάρχει μια γενικότερη ανακούφιση του παραγωγικού κόσμου».

Τόνισε ότι η περίοδος είναι ιδιαίτερα δύσκολη και προκλητική για τον πρωτογενή τομέα, επισημαίνοντας δύο κυρίαρχα προβλήματα: τις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ και την αντιμετώπιση της ευλογιάς.

Ο κ. Τσιάρας είπε ότι η καθυστέρηση στις πληρωμές συνδέεται με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία με δύο επιστολές έχει καταστήσει σαφές ότι οι έλεγχοι πρέπει να προηγούνται κάθε πληρωμής, διαφορετικά διακινδυνεύεται η ροή των ευρωπαϊκών πόρων προς τη χώρα.

Επισήμανε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να περάσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ σε μια νέα εποχή διαφάνειας και αξιοπιστίας προκειμένου να εξασφαλιστεί η σταθερή και δίκαιη ροή των κοινοτικών κονδυλίων. Επισήμανε ότι η κυβέρνηση εργάζεται για να επιλύσει τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου και ότι η εξασφάλιση της ροής των ευρωπαϊκών πόρων αποτελεί προϋπόθεση για τη σταθερότητα και τη βιωσιμότητα του τομέα.

Επιπλέον, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων παρουσίασε το σχέδιο των πληρωμών έως το τέλος του έτους, υπογραμμίζοντας ότι καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια για την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων.

Συγκεκριμένα, είπε, μέχρι το τέλος Νοεμβρίου προγραμματζεται η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης για τη φετινή χρονιά καθώς και η πίστωση των χρημάτων για το Μέτρο 23 που αφορά την ενίσχυση για το αυξημένο κόστος παραγωγής.

Επεσήμανε ότι το αρχικό ποσό του Μέτρου 23 ήταν 142 εκατομμύρια ευρώ, στα οποία προστέθηκαν 38 εκατομμύρια από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, φτάνοντας συνολικά στα 178 εκατομμύρια ευρώ.

Συμφωνα με τον κ. Τσιάρα, έως το τέλος του 2025 στόχος αναμένεται να ολοκληρωθούν:

– Οι πληρωμές οκτώ εκκρεμών προγραμμάτων (Σπάνιες Φυλές, Κομφούζιο, Παλιά Βιολογικά και άλλα).

– Η εξόφληση της βασικής ενίσχυσης.

– Οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ για τις ζημιές από τον παγετό, οι οποίες θα δοθούν μετά την πληρωμή της προκαταβολής βασικής ενίσχυσης.

– Η προκαταβολή για την ανασύσταση του φυτικού κεφαλαίου στη Θεσσαλία από τον «Ντάνιελ», που επίσης βρίσκεται σε εκκρεμότητα.

Σχετικά να την ευλογιά ο υπουργός σημείωσε ότι η αντιμετώπισή της πρέπει να βασιστεί στις εισηγήσεις της εθνικής επιστημονικής επιτροπής. Επανέλαβε ότι καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν έχει προχωρήσει σε εμβολιασμό και υπογράμμισε ότι όσες τρίτες χώρες το έκαναν, δεν έχουν επανέλθει σε μη ενδημικό καθεστώς.

Κλείνοντας, ο κ. Τσιάρας επισήμανε ότι η προσπάθεια του υπουργείου επικεντρώνεται στη διασφάλιση της αξιοπιστίας της χώρας έναντι των ευρωπαϊκών θεσμών, στη διαφάνεια στη διαχείριση των ενισχύσεων και στη στήριξη των παραγωγών μέσα από σταθερό και αξιόπιστο πλαίσιο.

Από την πλευρά του ο Εκπρόσωπος της Αγροτικής Ομοσπονδίας Λάρισας, Σωκράτης Αλειφτήρας. «Μας υποσχέθηκαν πληρωμές μέχρι τέλος Νοεμβρίου, αλλά δεν δεσμεύονται για τίποτα. Δίνουμε ραντεβού στις 23 Νοεμβρίου στην Πανελλήνια Επιτροπή που θα διεξαχθεί στη Νίκαια της Λάρισας, όπου και αναμένεται να οριστικοποιηθεί η ημερομηνία διεξαγωγής των κινητοποιήσεων», ανέφερε σε δηλώσεις του στον Real fm 97,8.

Διαβάστε επίσης

Μετέφεραν τη σορό του Καργάκη με το αγροτικό – Νέο φωτογραφικό ντοκουμέντο από το μακελειό στα Βορίζια

Βοιωτία: Ταυτοποιήθηκε ο άνδρας που βρέθηκε απανθρακωμένος σε αυτοκίνητο – Θραύσματα από σφαίρα στη σορό

Σύλληψη 19χρονου που απειλούσε την ανήλικη σύντροφο του ότι θα διαρρεύσει βίντεο με προσωπικές τους στιγμές