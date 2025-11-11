Κύκλωμα ναρκωτικών με ρασοφόρους: Ο «πατέρας» Παρθένιος έκανε εξορκισμούς και λιβάνιζε με … χασίς

Περίεργες συμπεριφορές είχαν παρατηρήσει οι πιστοί στην εκκλησία, που λειτουργούσε ο πάτερ Παρθένιος, ο οποίος οδηγήθηκε στη φυλακή μαζί με άλλους τρεις για το κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών που εξάρθρωσε η αστυνομία

Πιστή δήλωσε στο MEGA ότι τον είχε δει να κάνει «εξορκισμούς». «Είχαμε πάει στη λειτουργία τη Μεγάλη Εβδομάδα. Πήγαινα 4-5 φορές τον μήνα γιατί έκανε παρακλήσεις κάθε Τετάρτη και κάποιες φορές, έκανε και εξορκισμούς, είχα δει τη Μεγάλη Βδομάδα. Πήγαινα δηλαδή στη λειτουργία για να κάτσουμε και αυτός είχε μέσα εξορκισμούς. Το έλεγε βέβαια ότι έκανε γιατί ο Άγιος Παρθένιος ήταν για τα μάγια, εκτός από τους καρκινοπαθείς προστάτης», είπε χαρακτηριστικά.

«Φώναζαν αυτοί, έκαναν σαν να φωνάζουνε, σαν να είναι ο διάολος υποτίθεται μέσα τους και έβγαζαν διάφορες κραυγές και αυτός συνέχισε να διαβάζει», συμπλήρωσε.

Άλλη πιστή επεσήμανε ότι είχαν παρατηρήσει πως η εκκλησία μύριζε χασίς. «Πήγαμε τη Μεγάλη Πέμπτη ή τη Μεγάλη Παρασκευή, δεν θυμάμαι και με το που μπήκαμε και λιβάνιζε, μύριζε χασίσι και βάλαμε εμείς τα γέλια. Και μου αρχίζει η μάνα μου και μου λέει ναι, αυτό μυρίζει σαν χασίσι, κάτι έχει ρίξει, το πήραμε αστείο εμείς. Την ώρα που λιβάνιζε, σε όλη τη διάρκεια της λειτουργίας. Και να συνεχίσει να λιβανίζει και να μην φεύγει η μυρωδιά με τίποτα ερχότανε».

Ο πάτερ Παρθένιος απολογήθηκε σήμερα Τρίτη (11/11). Η 52χρονη φερόμενη αρχηγός θα απολογηθεί αύριο Τετάρτη (12/11).

Στο κύκλωμα συμμετείχαν συνολικά τρεις παλαιοημερολογίτες ιερείς. Από τη δράση τους, σε εμπόριο ναρκωτικών και διακίνηση μεταναστών, το κύκλωμα φέρεται να αποκόμισε τουλάχιστον 105.000 ευρώ.

Διάλογος 1

Ιερέας: Υπάρχουν «μακαρόνια» (χασίς);

Αρχηγός: Όχι ρε. Που να υπάρχουν, στη γλάστρα; Υπάρχουν αλλά… όχι εκεί πλέον. Άμα δεν γυρίσω εγώ τώρα δεν γίνεται. Αυτό που σου είπα το πήρες;

Ιερέας: Ναι.

Αρχηγός: Που αλλού να είχα βάλει δηλαδή; Που να το χα βάλει;

Ιερέας: Δεν ξέρω. Ρωτάω αν…

Αρχηγός: {…} Σε ρώτησα εκείνη την ώρα…αν θέλεις κάτι πες μου, αλλά ναι ήταν το οικονομικό στη μέση. Το καταλαβαίνω.

Ιερέας: Ρε καρδούλα μου δεν είναι το θέμα μόνο αυτό. Το θέμα είναι ότι τώρα, εγώ, εε πως το λένε. Είμαι στη μέση, σαν τον μ…..α.

Σε άλλη συνομιλία ένας από τους εμπλεκόμενους ρασοφόρους ακούγεται να λέει στην φερόμενη ως «εγκέφαλο» του κυκλώματος πως κάποιος είχε κρεμάσει πανό με σύνθημα σε βάρος τους.

