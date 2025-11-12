Σιδηρόδρομος: «Στο κόκκινο» οι σχέσεις του υπουργείου Μεταφορών με την Hellenic Train – Γιατί οι Ιταλοί αρνούνται να φέρουν καινούργια τρένα

Στο «μηδέν» βρίσκονται οι σχέσεις του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών την Hellenic Train και όπως όλα δείχνουν έχει «παγώσει» η νέα σύμβαση που είχε συμφωνηθεί προ ολίγων μηνών μεταξύ του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, και της Ιταλίδας ομολόγου του, Τζόρτζια Μελόνι.

Η εμπλοκή της προμήθειας νέων τρένων, η οποία αποτελούσε βασικό πυρήνα της συμφωνίας Ελλάδας – Ιταλίας, και θεωρείται κρίσιμη για την αναβάθμιση των σιδηροδρομικών υπηρεσιών της χώρας αποτελεί την αιτία του «πολέμου» κυβέρνησης Ιταλών.

Το ψυχρό αυτό κλίμα επιβεβαιώθηκε, και απο τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών Κώνσταντίνο Κυρανάκη, κατά την ομιλία του στο 8ο Athens Investment Forum, όπου δεν δίστασε να αφήσει σαφείς αιχμές προς τη διοίκηση της εταιρείας.

Ο Κυρανάκης ανακοίνωσε ότι σύντομα τα δρομολόγια του προαστιακού της Αθήνας θα εκτελούνται ανά 20 λεπτά, σπεύδοντας όμως να προσθέσει με νόημα: «Αν οι Ιταλοί τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους και φέρουν τα νέα τρένα, θα μπορέσουμε να πυκνώσουμε ακόμη περισσότερο τα δρομολόγια».

Λίγο αργότερα ακολούθησε και η δεύτερη αιχμή, αυτήν τη φορά με αφορμή τον Δυτικό Προαστιακό της Αττικής, έργο που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. «Ο νέος αυτός άξονας θα έχει σύγχρονο στόλο, εφόσον η Hellenic Train παραδώσει τελικά τα καινούργια τρένα» σημείωσε ο αναπληρωτής υπουργός χωρίς ωστόσο να συμπληρώνει τι προτίθεται να κάνει ο ίδιος για να επιτευχθεί ο σκοπός της ανανέωσης του στόλου των τρένων.

Η κυβέρνηση έχει λάβει προληπτικά μέτρα, αποκαλύπτοντας ότι στη νέα σύμβαση προβλέπεται ρήτρα καταγγελίας, η οποία δίνει στο ελληνικό Δημόσιο το δικαίωμα να ακυρώσει τη συμφωνία σε περίπτωση μη τήρησης των δεσμεύσεων από την ιταλική πλευρά εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος.

Στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας με το ελληνικό Δημόσιο, υπενθυμίζεται ότι η Hellenic Train πρόκειται να λάβει 360 εκατ. ευρώ για την προμήθεια νέων συρμών, ένα επενδυτικό σχέδιο που φιλοδοξεί να ανανεώσει ριζικά τον σιδηρόδρομο της χώρας.

Ωστόσο, η υλοποίηση της επένδυσης προϋποθέτει πρώτα τη δέσμευση του Δημοσίου για τις λεγόμενες «άγονες γραμμές» – τα δρομολόγια που, αν και δεν είναι εμπορικά βιώσιμα, εξυπηρετούν ζωτικές κοινωνικές ανάγκες και επιδοτούνται από το κράτος. Την ίδια ώρα, η ιταλική πλευρά αρνειται να προχωρήσει σε ανανέωση των συρμών εαν δεν ολοκληρωθεί πρώτα η ολοκλήυρωση του σιδηροδρομικού δικτύου.

Οι σχετικές επενδύσεις συνδέονται άμεσα με την πρόοδο των έργων στον βασικό άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη, που αναμένεται να ολοκληρωθούν έως τα τέλη του 2026, λένε οι Ιταλοοί δίνοντας μια δική τους ερμηνεία για την υλοποίηση της σύμβασης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο προαστιακός σήμερα λειτουργεί με παλαιωμένο και φθαρμένο τροχαίο υλικό. Σύμφωνα με στελέχη του σιδηροδρομικού κλάδου, αν δεν υπάρξουν νέες παραλαβές συρμών μέσα στην επόμενη διετία, ελλοχεύει σοβαρός κίνδυνος διακοπής δρομολογίων, κυρίως στο δίκτυο της Αθήνας.

